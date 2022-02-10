Bu faturalar isottan acı!

DEVA Partisi İl Şanlıurfa Başkanlığı elektrik zamlarını protesto için Topçu Meydanı’nda geniş katılımlı serbest kürsü uygulaması ile bir basın açıklaması yaptı. Halktan faturalarla ilgili şikayetlerin dinlendiği etkinlikte etkinlikte konuşmacılar, “Bu faturalar isottan acı” dedi.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi Şanlıurfa İl Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar ellerindeki mumlarla zamları protesto ederken, zamların geri alınması yönünde slogan attı. “IMF'den kurtardın, sıra DEDAŞ'ta” pankartı önünde konuşan İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, insanların artık zamsız bir güne uyanmadıklarını belirterek, “İğneden ipliğe her şeye zam ile uyanıyoruz. Haftada 2-3 kere yakıtlara zam geliyor ve bu da her şeye zam olarak piyasaya yansıyor” dedi.

Tüysüz, Türkiye'de sorunun enerji açığı sorunu değil, aç gözlülerin doyurulamaması sorunu olduğunu belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“EÜAŞ ürettiği elektriği, dağıtım şirketlerine 33 kuruşa satıyor. Dağıtım şirketleri ise vatandaşa 2,6 TL'ye satıyor. Yani devlet 30 kuruşa dağıtım şirketlerine sattığı elektriği dağıtım şirketi yaklaşık 9 kat kar koymak suretiyle vatandaşın altından kalkamayacağı bir vicdansızlık ve aç gözlülükle hareket ediyor. Hem doğalgaz fiyatları, hem elektrik fiyatları almış başını gidiyor. Bu zamlar derhal geri alınmalıdır.”

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