Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Uludağ Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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