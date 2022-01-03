Büyükşehir’in itirazına rağmen Tosyalı Holding’e 80 dönümlük deniz dolgusu izni verildi

Çevre Bakanlığı, Tosyalı Limanı’nda deniz üstüne yapılacak 80 dönüm ilave dolguya onay verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilave liman projesi için görüşü alınmadan kararın askıya çıkarılmasına tepki gösterdi.

Can ÇAPAR

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İskenderun İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tosyalı Limanı'na ilave, 80 dönüm deniz üstüne yapılacak dolguya onay verdi.

8 Kasım'da bakanlığın konu ile ilgili görüş talebine, resmi yazı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın yanıtında; “Dolgu istenilen alanlarda hangi faaliyetlerin yapılacağının bilinmediği, depolama hizmeti oluşup oluşmayacağı, ulaşım ilişkileri, tahmini otopark ihtiyacı, araç sayıları ve etkileri” gibi konuların net olmadığına dikkat çekildiği belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR'E RAĞMEN ONAY

HBB'nin bakanlığa gönderdiği yazısında, “istihdam ve barınma, donatı ihtiyacının nereden ve nasıl karşılanacağı, tesisin etrafında bulunan yerleşim alanları ve tarım alanlarının nasıl etkileneceği, taşıma işlemlerinin nasıl yapılacağı ve karayolu ağına nasıl etki edeceği ve bununla beraber herhangi bir önlem alınıp alınmadığı, deniz dolgu talebinin çevre ve insan sağlığı açısından risklerine” karşı dosyada herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığının vurgulandığı kaydedildi. 8 Eylül'de yapılan meclis toplantısında konunun önerge ile meclis gündemine getirildiğini hatırlatan İmar ve Şehircilik Dairesi, dosyada HBB'nin giderilmesini istediği eksiklikler ile ilgili bir düzenleme yapılmadığından İmar Komisyonu'nun raporunu oluşturmadığını hatırlattı.

‘BAKANLIĞIN KARARI KAYGI VERİCİDİR’

HBB'den yapılan açıklamada, konu meclis gündeminde beklerken Bakanlığın, 17 Aralık'ta plan teklifini resen onaylanmasının ve askıya çıkarılmak üzere İl Müdürlüğüne göndermesinin “hayret ve kaygı” ile karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, uygulamanın HBB'nin görüşleri alınmadan yapılmasının “şehircilik ve planlama ilkeleri ile imar ve kıyı kanunlarına ve ilgili yönetmeliklere” aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu görüşlere de yer verildi:

“Dokuz ilçemizin günlük 1500 ton çöpünün gönderildiği Gökçegöz katı atık bertaraf tesisi için dört yıldır sürdürdüğümüz mücadeleyi görmezden gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir şirketin deniz-dolgu talebini belediyemizi de by-pass ederek onaylamıştır.

Hatay halkı adına açtığımız davayı Danıştay'da kazanmamıza rağmen yargı kararını uygulamayarak 127 dönümlük bir alanı Hataylılara çok gören Bakanlığın, bir şirketin 80 dönümlük deniz dolgu talebini hızla olumlu karşılayarak hemşehrilerimizin görüşünü sormadan, tüm işlemlerini hızla tamamlamasını anlamak güçtür.

Hatay halkını ilgilendiren Bakanlıklardan beklediğimiz birçok konu varken, insan hayatını, sağlığını ve çevreyi tehdit eden atık tesisi sorunu varken, Bakanlığın deniz dolgusunu bu şekilde onaylamasını kaygı ve Hatay halkı adına üzüntü ile karşılıyoruz. Kamuoyunun dikkatine saygılarımız ile sunarız.”

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