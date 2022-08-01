Cemevlerine yönelik saldırıda gözaltı sayısı arttı
Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarda gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.
Ankara’da cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırı sonrası gözaltına alınan kişi sayısı 3’e yükseldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısla (A.O.K.) irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir’de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır.”