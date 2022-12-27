Cennetkoy’da İYİ Parti’den Mehmet Cengiz hakkında suç duyurusu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennetkoy’da 680 dönümlük arazide turistik tesis ve villa yapmak için ÇED gerekli değildir ve inşaat ruhsatı alan Mehmet Cengiz’in tesis yapacağı hazine arazisinin satışıyla ilgili İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun suç duyurusunda bulundu.

Yaşar ANTER

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İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki Cennetkoy'da 680 dönüm hazine arazisini satın alarak turistik tesis ve villa inşaatı yapacak olan Cengiz Holding A.Ş. ve satış süreci ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ergun yaptığı açıklamada Cennet Koyu'nda bulunan Hazine arazisinin satışına ilişkin Danıştay tarafından 2016 yılında verilen iptal kararına rağmen, devir ve tescil işlemlerinin yapılmış olmasıyla alakalı ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirterek “Devir ve tescil işlemlerinin Danıştay kararına rağmen gerçekleştirilmiş olmasını hukuki dayanaktan yoksun kalmış olması nedeniyle yolsuz tescil durumu olarak nitelendiriyoruz. Bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan re'sen tespit edilecek sair sebeplerle; şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını talep ettim” dedi.

Ergun açıklamasının sonunda ise “İYİ Parti olarak bu hukuksuzluk ve yağma düzeni ile mücadelemize devam edeceğiz” dedi.