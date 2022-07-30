Çeşme’de 113 dönümün SİT tescili ‘hata yaptık’ denilerek iptal edildi

Ege'nin gözdesi Çeşme'de, Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içinde kalan 113 bin 262 metrekare alanın, "maddi hata yapıldı" gerekçesiyle, 3. derece arkeolojik sit alanı tescili iptal edildi.

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Türkiye’nin en güzel köşelerinden Çeşme Germiyan’daki 17 parseldeki toplam 113 bin 262 metrekare arazi Nitelikli Doğal Koruma Alanı olmaktan çıkarıldı.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’nda şu ifadelere yer verildi:

“Çeşme İlçesi Germiyan Mahallesi Ören Mevkii’nde, özel ve kamu mülkiyetine kayıtlı bulunan ve Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan, tapunun 273 ada, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 parselleri ile tescil harici alanın, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22 Aralık 2021 tarih ve 13201 sayılı kararı ekinde yer alan sit paftasında oluşan maddi hataya ilişkin; İzmir Valiliği, Kadastoru Müdürlüğü’nün 14 Şubat 2022 tarih ve 1346318 sayılı yazısı ile 8 Mart 2022 tarih ve 4253849 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 21 Nisan 2022 tarih ve 1346318 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

İzmir İli Çeşme İlçesi Germiyan Mahallesi Ören Mevkiinde, özel ve kamu mülkiyetine kayıtlı bulunan ve Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan parseller ile tescil harici alanın, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22 Aralık 2021 tarihli kararı ekinde yer alan sit paftası ile tescil fişinin iptal edilmesine, güncellenen tescil fişi ile sit paftasının uygun olduğuna karar verildi.”

Aynı şekilde Germiyan Kızılalan Mevkiinde özel mülkiyete kayıtlı 264 ada 6 parselde bulunan 10 bin 990 metrekare arazinin de, 3. derece arkeolojik sit alanı tescili, “maddi hata” gerekçesiyle iptal edildi.

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