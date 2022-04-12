CHP, Doğu ve Karadeniz’in ardından İç Anadolu Masası kuruldu

CHP’nin milletvekili çıkaramadığı veya düşük oy aldığı bölgelerde örgüt kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Doğu ve Karadeniz masalarının ardından İç Anadolu Masası da kuruldu. İç Anadolu Masası, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürecek.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İç Anadolu Masası kapsamındaki 12 ilin İl Başkanlarını partisinin genel merkezinde topladı. Toplantıyla birlikte CHP'nin milletvekili çıkaramadığı veya düşük oy aldığı bölgelerde örgüt kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Doğu ve Karadeniz masalarının ardından İç Anadolu Masası da resmen kurulmuş oldu.

KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ AHMET ÖNAL YAPACAK

İç Anadolu Masası; Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta çalışmalarını sürdürecek. Salıcı tarafından oluşturulan İç Anadolu Masası'nın koordinatörlüğünü CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal yapacak.

“ÜYE SAYISINI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ”

İç Anadolu Masası'nda bulunan 12 ilin il başkanları ile partisinin genel merkezinde bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İç Anadolu Masası'nın kuruluşuna ilişkin şunları söyledi:

“CHP olarak toplumun tüm kesimlerine ulaşacak çalışmalar yürütüyoruz. İç Anadolu Masası ile birlikte az oy aldığımız illerimizde örgüt kapasitesini artırarak oy oranımızı yükseltmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. Daha önce Doğu Masası ve Karadeniz Masası'nı kurmuştuk. Bu iki masanın yaptığı çalışmalardan olumlu sonuçlar aldık. Bu bölgelerde üye sayımızda ciddi artış gözlendi. Şimdi de İç Anadolu'da bulunan 12 ilde üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaya başlıyoruz. İç Anadolu Masası kapsamındaki 12 ilde, 2018 seçimlerinde AKP yüzde 52,9 CHP ise yüzde 13,1 oranında oy almıştı. İç Anadolu Masası üyesi arkadaşlarımız il il, köy köy gezerek çalışma yürütecek. Yapacağımız çalışmalarla hem üye sayımızı, hem de oy oranımızı artıracağız. Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz.”

İlginizi Çekebilir CHP Esnaf Masası 14 vekille Erzincan'da