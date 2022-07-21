CHP heyeti Balıkesir’de sahaya indi

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aralarında milletvekillerinin de olduğu 50 kişilik ekiple Balıkesir'de vatandaşları Milletin Sesi Mitingi'ne davet etti. Akın, "Balıkesir'de, halk iktidarını çok yakında göreceğiz" dedi.

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Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberinde milletvekillerinin de olduğu 50 kişilik ekip ile 24 Temmuz Pazar Günü Balıkesir’de Kuvay-ı Milliye Meydanı’nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenecek ‘Milletin Sesi Mitingi' için Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

“ESNAFIN, EMEKLİNİN, ÇİFTÇİNİN, MİLLETİN MİTİNGİ”

Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda Milletin Sesi Mitingi için vatandaşlara çağrıda bulunan Akın, “Bu miting milletin mitingidir. Bu miting milletimizin sesinin ta kendisidir. Bu mitin ekonomik buhranda, geçinemiyoruz diyenlerin, açlık ve yoksulluk içinde, kendi kaderine terkedilmiş insanlarımızın, toprağını ekemeyen, mahsulü tarlada kalanların, süt hayvanlarını kesmek zorunda kalanların, haciz ve icra kıskacında boğuşanların, borçlarını ödeyemeyenlerin, çiftçilerimizin, köylülerimizin, sattığı malı yerine koyamayan ve kepenk kapatan esnafımızın, emeklilerimizin, memur ve işçilerimizin, milletimizin mitingidir” dedi.

“İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’de, “Biz bugün 50 kişi buradayız. Pazar gününe kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir milletvekili Balıkesir’de, ilçelerinde, haksızca kapatılmış beldelerinde, köylerinde, mahallelerinde Milletin Sesi mitingine milletin kendisini davet etmek, Genel Başkanımızın çağrısını Balıkesir’den haykırmak. Ve pazar günü sadece burada Balıkesir’i değil, Ege Bölgesi’nin ve Türkiye’nin kalbinin atacağı iktidar yürüyüşümüzün önemli kilometre taşlarından birisi olan Milletin Sesi Mitinglerinden 3’üncüsünün gerçekleşeceği o büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet etmek üzere buradayız” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN İKTDAR MUHALEFETE, MUHALEFET GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR”

Özel açıklamasında şunları söyledi:

“Balıkesir biliyor ki, Türkiye biliyor ki, bıçak kemiktedir. dayanacak güç, tüketilecek sabır kalmamıştır. Türkiye’de psikolojik iktidar çoktan el değiştirmiştir. AKP ve onun destekçisi MHP, yapacaklarını söylemek, sorunlara çözüm üretmek yerine bugün muhalefete muhalefet etmeyi tercih etmektedirler.

Bugün iktidar, muhalefete muhalefet görevi üstlenmiştir. Milli Kurtuluş savaşı, onun ateşinin yakıldığı ve en son mührünün yapıldığı bu topraklarda, bu Balıkesir’de birileri kendilerine milli derken, yaptıkları işareti Mısır’dan sloganı da Almanya’nın Hitler’den aldıklarını milletimizden gizlemesinler.

Mısır’ın işareti ile şimdi Rabia’yı yapanları da terk ettiler. Dönüp dolaşıp hiçbirimizin itirazı olmayacak Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak tekrar tekrar söylüyorlar. Bunu dünya siyaset tarihi Hitler’den, Ein Volk, ein Reich, ein Führer’i bugün Türkiye’ye uyarlayan ve kendisini tek liderliğe taşıyacak bir hamasete bu ülkenin geleceğini teslim etmeyecektir.”



“BİZ SİZE MUHALEFETTEYKEN TEK LİDERDEN BAHSEDERİZ”

Kılıçdaroğlu’nun muhalefetteyken yaptıklarını sıralayan Özel, “Eğer tek liderden bahsedecekseniz biz size muhalefetteyken, taşerona kadro verebilen tek liderden bahsederiz. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bahsederiz. Muhalefetteyken emekliye 2 maaş ikramiyeyi veren, asgari ücrete zam yaptıran, 3600 ek göstergeyi verdirten, TRT payını kaldırtan, faturaları düşürten, en sonunda öğrencilerin KYK borçlarından faizleri sildiren, muhalefetteyken bunu başaran Kemal Kılıçdaroğlu’dur” şeklinde konuştu.

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