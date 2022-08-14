CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti

Geçirdiği Covid-19 sonrası uzun bir süredir tedavisi devam eden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze baş sağlığı diliyoruz” denildi.

KAFTANCIOĞLU: BİR YOL ARKADAŞIMIZI DAHA ZAMANSIZ KAYBETTİK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, “Bir yol arkadaşımızı daha zamansız kaybettik. Kelimeler anlamsız. Geçirdiği COVİD sonrası bir türlü toparlanamayan, uzun bir süredir tedavisi devam eden yol arkadaşımız, yoldaşımız il başkan yardımcımız Halil Küzel'i kaybettik. Çok, çok üzgünüm Geniş ailemizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.