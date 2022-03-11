CHP, zeytinliklere ‘tırpan’ yasası için araştırma önergesi verdi

Zeytinlik alanların, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı ve kamuoyunda 'Tırpan yasası' olarak adlandırılan değişiklikle madencilik faaliyetlerine açılmasını CHP Meclis'e taşıdı. Mersin Milletvekili Alpay Antmen, zeytinlik alanların korunması için bir Meclis Araştırma Önergesi hazırladı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Zeytinlik alanlarının korunması için konuyu meclise taşıdı. Mersin Milletvekili Alpay Antmen, hazırladığı Meclis Araştırma Önergesinde konuya dikkat çekerek, yapılan değişikliğin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Araştırma önergesinde zeytinin, hem Anadolu'nun hem de dünyanın önemli bölümünde kadim bir ağaç olarak bilindiğini belirten Antmen “Dünyadaki en kıymetli ağaçlardan birisi olarak görülen zeytin ağacının diğer bir adı da ölmez ağacıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde değişiklik yapmasıyla zeytinlik alanlar yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Oysa son 25 yılda tam 7 kez zeytin ağaçlarının zararına teklifler Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde kabul görmemişti” dedi.

“YAPILAN DEĞİŞİKLİK ANAYASAYA AYKIRI”

Türkiye'nin, dünyada zeytinyağı ihracatında ilk dört ülkeden birisi olduğuna dikkat çeken CHP'li vekil, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; 189 milyon civarında zeytin ağacından 158 milyonu meyve vermektedir. Küresel üretimde 3. sırada yer alan Türkiye ise küresel zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 14,2'sini gerçekleştirmektedir.

Zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin vermediği için birçok maden ve enerji projesinin iptalini sağlayan Zeytin Yasası, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle işlevsiz hale getirilmek istenmektedir. Yönetmelikle yapılmak istenen bu değişiklik zaten Anayasa'ya aykırı haldedir” ifadelerini kullandı.

“AĞAÇ KATLİAMININ ÖNÜ AÇILDI”

Bilim insanları ve üreticilerin genel görüş ve kabulüne göre zeytin ağaçlarının taşınmasının çok daha fazla zararlı olabileceğinin altını çizen Antmen şöyle devam etti:

“Yapılan yönetmeliğe göre maden faaliyeti yapılacak alanlardaki zeytin ağaçları taşınacak. Taşıma işlemi ne kadar hassas yapılırsa yapılsın zeytin üretimine ve ekosisteme zarar verir. Ayrıca bu iktidar ne kadar inşaat ihalesi verdiyse güya ağaçlar taşınacaktı. İstanbul'da üçüncü köprü yapılırken taşındı mı? Bursa İzmir yolu yapılırken taşındı mı? Ankara Niğde yolu yapılırken taşındı mı? Hayır. Yüzbinlerce ağacı kestiler. Maalesef geri dönüşü de artık mümkün değil. Ağaç katliamının önü açıldı.”

“ZEYTİN ÜRETİMİ DÜŞÜYOR”

2000 yılında bir zeytin ağacından 18-20 kg kadar zeytin üretilebilirken 2015 yılından sonra bu miktarın yarı yarıya azaldığını hatırlatan Antmen, şöyle dedi:

“Üretim azalıyorken mevcut zeytin ağaçlarının kesilmesi ve sökülmesi bir yana; var olan zeytin ağaçlarının çok özen gösterilerek hassasiyetle korunması gerekmektedir. Birkaç firmanın kar hırsına kurban edilmek istenen zeytin ağaçları sadece bizlerin değil; daha doğmamış çocuklarımızın ve tüm insanlık ailesinindir. Zeytin ağaçları bin yıllık çalışan fabrikalar gibiyken amaçlanan bu kıyımda ülke doğasıyla beraber uzun vadeli ekonomimiz de zarar görecektir.”

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