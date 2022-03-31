CHP’den 16 yaşındaki Muharrem’in şüpheli ölümüne incelenmesi çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa’da 16 yaşında yaşamını yitiren Muharrem Aksem’in şüpheli ölümünün incelenmesi için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na çağrı yaptı. "Komisyonunuz 16 yaşındaki bir evladımızın ‘denetimsiz atış talimi’ sırasında yaşamını yitirdiği iddialarını da yok saymadan konuyu gündemine almalıdır" diyen Özel, yıllardır bu tür üzücü olayların yaşandığını kaydetti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'da 16 yaşında yaşamını yitiren Muharrem Aksem'in şüpheli ölümüne ilişkin olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na yaptığı yazılı başvuruda,

“Komisyonunuz 16 yaşındaki bir evladımızın ‘denetimsiz atış talimi' sırasında yaşamını yitirdiği iddialarını da yok saymadan konuyu gündemine almalıdır. TBMM'nin bu konuda etkin rol oynaması gerçeğin ortaya çıkmasına ve somut önlemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (e) bendi ile 5'inci maddesi çerçevesinde Komisyonunuzun Muharrem Aksem'in ölümüne ilişkin iddiaları incelemesi, bu drama kayıtsız kalmaması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması noktasında önerilerde bulunması konusunu değerlendirmelerinize sunuyorum” ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşamını yitiren 16 yaşındaki Muharrem Aksem'in ölümüne ilişkin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'na yaptığı yazılı başvuruda,

“24 Mart akşamı Şanlurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Muharrem Aksem'in eve dönmemesi üzerine başlatılan incelemede, Aksem'in cansız bedeni polislerin atış talimi yapmak için kullandıkları boş arazide bulunmuştur.

Aksem'e ulaşılamadığı saatlerde araziden silah sesleri geldiğine ilişkin tanık beyanları bulunmaktadır. Şanlıurfa Barosu'ndan yapılan açıklamada, ‘Bu şekilde denetimsiz bir şekilde atış talimi yapılması, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, açıkça yaşam hakkı ihlaline yol açmaktadır.

Devletin öncelikle çocukların güvenli alanlar da yaşama hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır' ifadesi kullanılmıştır” dedi. Özel, şunları kaydetti:

YILLARDIR BU TÜR ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANMAKTADIR

“Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, ölüm olayının resmi atış ve eğitim yerinin 300 metre dışında olduğu, otopsi incelemesinde Aksem'in vücudunda mermi giriş çıkışı bulunmadığı ancak vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu, Aksem'in bir cismin infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Aksem'in ön otopsi raporunda vücudundan 12 adet farklı boyutlarda metalik cisim çıkarıldığı ve sağ elinin olmadığı belirtilmektedir. Maalesef bu coğrafyada uzun yıllardır çocuklarımızın yabancı cisimlerin infilakıyla yaşamını yitirdiği nice üzücü olay yaşanmıştır.

26 Eylül 2009'da Lice'nin Şenlik köyünde 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un, 15 Temmuz 2019'da Ovacık'ın Bilgeç köyünde Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu yaşamlarını yitirmiş, ancak bu ölümlere ilişkin etkili bir soruşturma yürütülmemiştir.

BU DRAMA KAYITSIZ KALINMAMALI

Komisyonunuzun kuruluş kanunu olan 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu'nun 4'üncü ve 5'inci maddeleri komisyonunuza bu tür olaylarda görev yapabileceği açıktır. Komisyonunuz 16 yaşındaki bir evladımızın ‘denetimsiz atış talimi' sırasında yaşamını yitirdiği iddialarını da yok saymadan konuyu gündemine almalıdır.

TBMM'nin bu konuda etkin rol oynaması gerçeğin ortaya çıkmasına ve somut önlemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (e) bendi ile 5'inci maddesi çerçevesinde Komisyonunuzun Muharrem Aksem'in ölümüne ilişkin iddiaları incelemesi, bu drama kayıtsız kalmaması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması noktasında önerilerde bulunması konusunu değerlendirmelerinize sunuyorum.”

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