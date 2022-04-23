CHP’den alternatif 23 Nisan kutlaması

CHP tüm illerde olduğu gibi Manisa’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif kutlama programı düzenledi. Törende konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, son 20 yıldır AKP’nin kendisini milletin iradesinin üstünde gördüğünü belirterek, "Bizler de Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistem ile birlikte milletimizin iradesini tekrar taçlandıracağız" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa İl Başkanlığı'nın önderliğinde ve sivil toplum kuruluşları ile sendikaların katılımlarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif çelenk sunma töreni düzenledi.

*Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen alternatif çelek sunum törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları, partililer, ADD Manisa Şubesi, Eğitim-Sen ile Eğitim-İş başta olmak üzere sendikalar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

CHP Manisa il başkanlığı önünde toplanan grup, dev Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri eşliğinde ‘Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganları atarak tören alınan gitti.

CHP İl Başkanı Semih Balaban başta olmak üzere törene katılanlar Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunduktan sonra, İstiklal Marşı okudu. Çelenk sunum töreninin ardından söz alan CHP'li liseli gençler, 23 Nisan'ın önemini anlatan konuşmalar yaptı.

“MİLLET İRADESİNİN ÜSTÜNDE HİÇ BİR İRADE YOKTUR”

Tören alanında konuşma yapan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 23 Nisan'ın en büyük öneminin TBMM kurularak egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti'ne verilmesi olduğunu dile getirdi.

Son 20 yıldır AKP iktidarının kendi iradesini milletin iradesinin üstünde tutmaya çalıştığını dile getiren CHP'li Balaban şöyle konuştu:

*TBMM'nin kurulduğu günün çocuklara armağan edilmesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemin önemli göstergesidir. 23 Nisan'ın önemli özelliği de meclisin üstünlüğü ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır.

*Ancak son 20 yıldır AKP iktidarında şunu görüyoruz ki, tek adam rejimi kendisini milletin iradesinin üstünde görmektedir. Milletin iradesinin üstündeki bir iradeyi hiçbir zaman benimsemedik ve benimsemeyeceğiz de.

*Bizlerde Cumhuriyetin 2.'nci yüzyılında Cumhuriyetimizi yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistem ile birlikte milletin iradesini tekrar taçlandıracağız. Son 20 yıldır topluma unutturulmak istenen 23 Nisanları sonsuza kadar yaşatacağız. Millet idaresinin üstünde hiçbir irade yoktur.

Konuşmaların ardından törene katılanlar Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.