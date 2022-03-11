CHP’den motokuryeler için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, idari kararla çalışmaları durdurulan motokuryelere tazminat ödenmesi için kanun teklifi verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Valiliği kararıyla çalışmaları durdurulan motokuryelerin faaliyetlerini yerine getirememelerinden kaynaklı kayıplarının telafi edilebilmesi amacıyla, motokuryelere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Mahrumiyet Tazminatı ödenmesini öngören bir kanun teklifi hazırladı.

Özel'in, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi İşsizlik Sigortası Fonu'nda değişiklik öngörüyor. Teklif, mülki idare amiri kararıyla veya kamu idareleri tarafından alınan kararlarla faaliyetlerini yerine getiremeyen motokuryelere mahrumiyet tazminatı ödenmesini içeriyor.

AŞIRI RÜZGARLI VE KAR YAĞIŞLI HAVALARDA RİSK ALTINDALAR

Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

*Ülkemizde özellikle büyükşehirlerde motokurye olarak da ifade edilen motosikletli kurye sayılarında son yıllarda büyük bir artış olmuştur.

*Resmi rakamları bilinmese de Türkiye'deki motosikletli kuryelerin sayısının 1 milyona yaklaştığı belirtilmektedir. Motosikletli kuryeler ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazır gıda ve paket servisi başta olmak üzere geniş bir yelpazede çalışmaktadırlar.

*Özellikle pandemi döneminde iş yükleri artan motokuryelerin zaten riskli olan işleri, aşırı rüzgarlı ve yoğun kar yağışlı havalarda çalışmaları daha da riskli boyutlara gelmektedir.

*İstanbul Valiliği, 10 Mart günü kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 19:00 itibarıyla motokuryelik yapılamayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılamayacağı yönünde karar almıştır.

ÇALIŞMALARI DURDURULAN MOTOKURYELERİN KAYBI TELAFİ EDİLMELİ

*Bu karar ve bundan sonra gelebilecek benzer yeni kararlar zaten kıt kanaat geçinen ve kazançlarını günlük elde eden motokuryeler açısından ciddi bir ekonomik kayıp olmaktadır.

Pandemi döneminde idari kararlarla, genelgelerle kapatılan iş yerlerinin çalışanları kaderine terk edilmiş ve kayıpları telafi edilememiştir.

*Benzer sorunların yeniden yaşanmaması için olumsuz hava şartları ya da mücbir sebeplerle çalışmaları durdurulan motokuryelerin bu kaybı telafi edilmelidir.

*Hazırlanan bu kanun teklifiyle mülki idare amiri kararlarıyla ya da kamu idareleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yerine getiremedikleri günler için motokuryelere İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden Mahrumiyet Tazminatı ödenmesi, bu tazminat ve primlerin daha sonra Hazinece Fona geri ödenerek, mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.

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