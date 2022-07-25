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CHP’li belediye başkanları Edirne’de toplandı

CHP'li il belediye başkanlarının gerçekleştirdiği toplantıların bu ayki adresi Edirne oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda yatırımlar hakkında görüşmeler yaparak bilgi alışverişinde bulundu.

İsmail AKIN
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CHP’li belediye başkanları Edirne’de toplandı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan başkanlar, pazar gününe kadar çeşitli programlarla devam toplantılar da başkanlar yatırımlar hakkında görüşmeler yaparak bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Gürkan, başkanlara proje sahalarını gezdirerek, yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanları ardından Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen yağlı güreş gösterilerini izledi.

Daha sonra CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve ilçe yönetimleriyle birlikte gündemi değerlendi.

Belediye Başkanları, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı’nda düzenlenen Sunay Akın’ın “Bağımsızlık Yolunda Lozan” isimli gösterisini izlediler.

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