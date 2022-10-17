CHP’li Salıcı, partisine katılım töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, maalesef bizim insanca yaşayacağımız bir durum değil. Dolayısıyla önümüzdeki seçim önemli bir seçim." ifadesini kullandı.

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CHP’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Değişim Partisi eski İzmir İl Başkanı Metin Çağrı ile eski Bayındır İlçe Başkanı Cenk Dolu, eski Karabağlar İlçe Başkanı Özcan Demir, eski Güzelbahçe İlçe Başkanı Mehmet Semih Tüzüner ve eski Karşıyaka İlçe Başkanı Ömer Dereli’nin de aralarında olduğu 11 kişi CHP’ye katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlenen rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, CHP’nin Türkiye’nin kurucu partisi olduğunu, aynı zamanda gelecek dönemde Türkiye’yi değiştiren parti olacağını söyledi.

“Şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, maalesef bizim insanca yaşayacağımız bir durum değil. Dolayısıyla önümüzdeki seçim önemli bir seçim.” diyen Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Bu seçim, otoriter yönetimden yana olanlarla, demokrasiden yana olanların mücadelesine sahne olacak.

*Dolayısıyla sizler de daha önce vermiş olduğunuz demokrasi mücadelesini bundan sonra CHP’de vermek için bizimle bir araya geldiğiniz için, bu mücadeleyi hep beraber vereceğimiz için çok mutluyuz. (AA)

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