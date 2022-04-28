CHP’li Seçer: Merkezi hükümetten ayrıcalık değil, adalet istiyoruz

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna nisan ayının başında kazandırdığı 26 ‘Sarı Limon’a 41 yeni araç daha ekledi. Anahtar teslim töreninde konuşan CHP’li Başkan Vahap Seçer, “Biz zaten ayrıcalık istemiyoruz. Bize iltimas gösterilsin istemiyoruz. Ama istediğimiz bir tek şey var; biz adalet istiyoruz. Biz hak istiyoruz, hukuk istiyoruz. İktidar belediyelerine yapılan, layık görülen tavır ve davranışı iktidara mensup olmayan belediye başkanlarına da istiyoruz” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna nisan ayının başında kazandırdığı 26 ‘Sarı Limon'a 41 yeni araç daha ekledi. Devam eden yeni alımlarla yıl sonuna kadar filoya toplam 185 yeni otobüs kazandırılmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'un merkez ve kırsal mahallelerinde hizmet vermek üzere toplu taşıma filosuna eklenen yeni Sarı Limonlar'ın anahtar teslim törenine katıldı. Törenin ardından Başkan Seçer'in de katılımıyla Tarsus merkezde yeni Sarı Limonlar'la şehir turu atıldı.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anahtar teslim törenine Başkan Seçer'in yanı sıra, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, KARSAN Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve odaların temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SARI LİMONLAR'LA KENT TURU ATTI

Başkan Seçer, Tarsuslu vatandaşlara kaliteli ve konforlu hizmet için toplu taşıma filosuna kazandırılan 41 yeni Sarı Limon'un kent turuna katılarak, vatandaşları selamladı. Başkan Seçer ile birlikte KARSAN Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu ve Tarsuslu vatandaşlar da aynı araçta yolculuk yaptı.

Şehir turunu coşkuyla karşılayan Tarsuslu vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden Başkan Seçer'i selamladı. Tarsus'a kazandırılan yeni otobüslerin 28'i merkez, 13'ü ise kırsal mahallelerde sefere başladı. Ayrıca Şahin ve Yeşilyurt Mahallelerine iki yeni hat eklendi.

“TARSUSLU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Kendisinin de Tarsuslu olduğunu anımsatan Seçer, “Tarsus'a gelince Vahap Seçer olarak Belediye Başkanlığı kimliğimden çıkıp, bir beşer olarak, bir insan olarak kendimi burada çok farklı hissediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, doyduğum bir kent Tarsus. Kadim kent Tarsus. Kültürlerin buluştuğu kent Tarsus. Medeniyetlerin beşiği Tarsus. Türkiye'nin özeti. İnsanlığın özeti Tarsus. Tarsuslu olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

“HER YERE HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Tarsus'un dünyanın tanıdığı bir kent olduğunu ifade eden Seçer, “Şu anda bir tarih üzerindeyiz. Bulunduğumuz ortamdaki yerin altında nice yaşamlar, medeniyetler, kültürler yatıyor. Bizim Tarsus'u kuşak olarak devraldığımız noktadan daha iyi noktalara ulaştırmak için bir borcumuz var. Allah bizi mahcup etmesin. Bu borç kente, halka, vicdanımıza, insafımıza dair bir borç. Allah bilsin, biz de bu yükün farkındayız. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz. Tarsus'tan Anamur'umuza, Mut'tan Çamlıyayla'mıza kadar her yere hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BU OTOBÜSLER TÜRKİYE'DE KENDİ LİGİNİN EN İYİLERİ”

Başkan Seçer, Mersin'in ulaşımına katkı yapacak önemli bir teslim töreninde bir araya geldiklerini vurguladı. Ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntılara rağmen KARSAN'ın da katkıları ve anlayışıyla süreci başarılı bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Seçer, toplam 272 aracın teslimatlarının devam ettiğini, 67 otobüsü bu ay içinde teslim aldıklarını söyledi.

Geçen sene 12'si körüklü toplam 87 çevre dostu araç teslim aldıklarını da hatırlatan Seçer, Tarsus'a konumu, caddeleri ve sokakları nedeniyle 8.5 metrelik dizel atak araçları tercih ettiklerini anlattı. Seçer, şöyle dedi:

* Bugün de 41 adedini teslim alacağız. 118 adet de 34'ü uzun körüklü Temmuz ayında teslim edilecek. O da CNG'li. Bunlar yeni nesil.

* Bu otobüsler Türkiye'de kendi liginin en iyi otobüsleri. Çünkü Tarsus her şeyin en iyisine layık. Onun için biz de en iyisini aldık.

“TÜRKİYE'NİN YÜZDE 45 NÜFUSUNU YÖNETİYORUZ, ASLINDA İKTİDAR OLAN BİZİZ”

Mersin'in liman, ticaret, lojistik, üretim, tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Seçer, yerel yönetimler olarak yeni yapılan OSB'lere her türlü desteği verdiklerinin altını çizdi.

Türkiye'de genç işsizlik oranının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, yeni iş sahaları açılmasını ve beyin göçü olmamasını istediklerini vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

* Benim hemşehrim burada doğduysa burada da doysun. Onun iş imkanı olsun. Hedefimiz bu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana Belediyesi, Antalya'sı, Hatay'ı, Ankara'sı, İstanbul'u, Eskişehir'i, Muğla'sı, Aydın'ı, Tekirdağ'ı, İzmir'i kıt kaynaklarla Türkiye'nin yüzde 45 nüfusunu yönetiyor. Yani aslında iktidar olan biziz.

* Yüzde 72 ekonomik büyüklüğünü yönetiyor bu belediye başkanları. Halka en yakın olan kişiler, muhtarlar, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanlarıdır.

* Ankara buranın ıstırabını duyana kadar Üsküdar'da sabah olur. Onun için yerel yönetimlerin yaptığı önemli. Biz hedefe kitlenmişiz. İmkanlarımızı en iyi şekilde kullanıyoruz. Kullanmaya devam edeceğiz.

“BİZ ADALET İSTİYORUZ”

Merkezi hükümetten ayrıcalık değil adalet talebinde bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi:

* Allah nasip edecek. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İktidar olduğumuzda merkezi hükümetin katkılarına bakın o zaman; Tarsus, Mersin nasıl ihya olacak. Biz zaten ayrıcalık istemiyoruz. Bize iltimas gösterilsin istemiyoruz. Ama istediğimiz bir tek şey var; biz adalet istiyoruz. Biz hak istiyoruz, hukuk istiyoruz.

* İktidar belediyelerine yapılan, layık görülen tavır ve davranışı iktidara mensup olmayan belediye başkanlarına da istiyoruz. Biz herkesin belediye başkanıyız. Ben yol yaparken o sokakta bana oy veriyorlar ya da vermiyorlar diye tercih koymuyorum.

* Ben bu otobüsleri sadece bize oy verenler kullansın diye Tarsus halkının hizmetine sunmuyorum. AK Partilisi de HDP'lisi de İYİ Partilisi de MHP'lisi de başımızın tacıdır; Saadet Partilisi de Demokrat Partilisi de diğerleri de. Biz hepimiz biriz, beraberiz. Bizi kurtaracak olan birliğimiz, beraberliğimiz. Ayrışmamız değil.

“TÜRKİYE'DE 8 METRE SINIFININ YARATICISI VE AÇIK ARA LİDERİ”

Karsan Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, Başkan Seçer'in kendisini fahri Mersinli olarak gördüğünü vurguladı. Yeni araçlarla ilgili de bilgi veren Arpacıoğlu, şöyle dedi:

* Atak aracımız çevre dostu ve ekonomik motoru, alçak tabanlı yapısı, çok güçlü kliması, yüksek yolcu kapasitesi ve en dar sokaklarda bile rahat manevra kabiliyetiyle Türkiye'de 8 metre sınıfının yaratıcısı ve açık ara lideri. Bu liderliğimizi de bugün teslimatını yaptığımız 67 adetlik filoyla bu sene de pekiştirmiş oluyoruz.