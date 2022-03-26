CHP’li Yalım’dan RTÜK Başkanı Şahin’e: “Hiçbir özeliğiniz yok”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in köşe yazarlarını hedef alarak “Köşelerden ayar verilen günler mazide kaldı’ sözlerine CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tepki gösterdi.

Selami AYDIN

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in gazetecilerin RTÜK'e ilişkin eleştirilerine verdiği yanıt CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın tepkisini çekti.

Şahin'in “Köşelerden ayar verilen günler mazide kaldı. Devlet kurumlarını itibarsızlaştırıyorsunuz” sözlerine Yalım; “Oturduğun yerden ayar vermeye çalışan sensin” diye çıkıştı.

“AFEDERSİNİZ AMA HANGİ İTİBAR?”



RTÜK'ün televizyonlarda her türlü şiddete, cinayete, taciz ve tecavüze göz yumduğunu belirten Yalım, “Bunlarla ilgileneceğine işi gücü bırakmış iktidarı eleştiren gazetelere, televizyon kanallarına gözdağı vermeye çalışıyor. Ayar verilen günler mazide kaldı diyerek, oturduğu yerden ayar vermeye çalışan asıl sensin. Ayrıca affedersiniz ama hangi itibardan bahsediyorsunuz? İtibardan tasarruf olmaz dediğiniz lüks araçların itibarı mı, milletin vergileriyle yapılan sarayların itibarı mı, yoksa yine halkın parasıyla beşli çeteye peşkeş çekilen yerlerin itibarı mı? Sizin zaten bir itibarınız yok Ebubekir Bey. Yeni kuşak sizi 21. yüzyılda Orta çağ sansürcüsü gibi ortalıkta dolanan biri olarak anacak, bundan başka hiçbir özelliğiniz yok” diye konuştu.

“ÜLKENİN İTİBARİNİ SIFIRA İNDİREN SİZİN ZİHNİYETİNİZ”

Devlet kurumlarının itibar kaybetmesinin nedenini hükümet olarak gösteren Yalım, “Bu devletin, devletin kurumlarının, ülkenin itibarını zedeleyen, alaşağı eden biri varsa ait olduğunuz iktidardır. Ekonomiyi mahvederek, Türk Lirasını pula çevirerek, doktoruna, öğretmenine, toplumun her kesimine düşmanlık ederek ülkenin itibarını sıfıra indiren sizin zihniyetinizdir” ifadelerini kullandı.

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