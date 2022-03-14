Çiftçiler direniyor, ilçeye JES’i sokmuyor

Tarım arazilerini ve üzüm bağlarını olumsuz yönde etkileyen JES için Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üretici büyük direniş sergiliyor.

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Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Manisa'da da tarım arazileri ile üzüm bağlarını olumsuz yönde etkileyen Jeotermal Enerji Santralleri(JES) için üreticilerin mücadelesi sürüyor. Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üreticiler, bölgelerindeki üzüm bağlarına JES yapılmaması konusundaki yıllardır sürdürdükleri direniş devam ederken, kazandıkları davalara bir yenisini daha ekledi.

6 JEOTERMAL KUYUSU İÇİN VERİLEN ‘ÇED' KARARI İPTAL EDİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda ilçede çeşitli mahallelere yapılmak istenen JES'ler için açtıkları davaları kazanan Sarıgöl'ü üreticiler, bu seferde AGS Enerji Anonim Şirketi tarafından 5 mahalleye yapılmak istenilen 6 adet jeotermal sondaj kuyusu için Manisa Valiliği tarafından verilen ‘ÇED Gerekli Değildir' kararını iptal ettirerek yeni bir zafere imza attı.

Manisa Valiliği'nin ilçedeki Yalınkaya, Yukarı Koçaklar, Sığırtmacalı, Trazlar ve Emceli mahallerine yapılmak istenilen jeotermal kuyuları için 16 Kasım 2021 tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali için Sarıgöl Ziraat Odası üreticiler adına Manisa 1. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı. İlçede daha önceki açılan ve kazanılan davaları emsal alan Manisa 1. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi yapmadan 6 jeotermal sondaj kuyusu için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir' kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin verdiği kararda ayrıca, itiraz yolunun kapalı olduğu belirtildi.

“JES'LE SAVAŞIMIZ DEVAM EDECEK”

Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla yeni bir zafere imza attıklarını dile getiren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bu zamana kadar yaptıkları mücadele ile ilçelerine bir tane jeotermal kuyusuna izin vermediklerini dile getirdi.

İlçelerinde verimli tarım arazilerine ve üzüm bağlarına bir tane bile JES kurdurmayacaklarının altını çizen oda başkanı Ülgen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Zaten çiftçiyi üretim yapamaz hale getirdiler, tarımı öldürdüler. Şimdide JES'ler ile verimli tarım arazilerini yok etmek istiyorlar. Biz ilçemizde buna müsaade etmeyiz. Şu ana kadar bir tane bile JES bölgemize yapılmadı ve yapılmasına müsaade etmeyiz. Her ne kadar MHP'li Sarıgöl Belediyesi ile AKP ve MHP ilçe başkanları bölgemizde JES'in yapılmasını isteseler de, buna müsaade etmeyeceğiz. Şunu bilsinler ki kim üzüm bağlarımızın üzerine JES yapmak isterse karşısında bizi bulur. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de direnişimiz devam edecek.”

Oda başkanı Ülgen açıklamasında son olarak, şuanda ilçelerindeki Dağdağlı mahallerine bir jeotermal kuyuları açılmak istendiğini, Manisa Valiliği'nden ‘ÇED Gerekli Değildir' kararı verildiği takdirde yeni bir yürütmeyi durdurma davası daha açacaklarını dile getirdi.

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