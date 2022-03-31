Çöken yolu Karayolları yaptırmış

Adana’nın Pozantı ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı iddia edilen yolun çöktüğüne dair habere açıklama geldi. Yolun belediye tarafından yapılmadığı ve Karayolları’nın sorumluluğunda olduğu bildirildi.

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Adana'nın Pozantı ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı iddia edilen yolun çöktüğüne dair habere açıklama geldi. Yolun belediye tarafından yapılmadığı ve Karayolları'nın sorumluluğunda olduğu bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, “Pozantı İlçesi, Kamışlı yolu Fındıklı mahallesi-köyü mevkiinde çöken yol, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmamıştır ve Karayolları sorumluluğundadır. Ve bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmamıştır.” denildi.

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