Cumhur İttifakı’na destek 3 büyükşehirde dibe indi

ORC Araştırma, üç büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre AKP, bir önceki seçime oranla, Ankara, İstanbul ve İzmir’de çok ciddi oy kaybı yaşadı…

Veli TOPRAK

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Yerel seçimlerde 3 büyük şehri kaybeden iktidar şimdi de giderek eriyen oy oranını görünce belediye başkanlarına karşı da sertleşiyor.

ORC'nin anketine göre, AKP, Ankara'da yüzde 9.9, İzmir'de yüzde 8.3 ve İstanbul'da yüzde 10.4 oranında oy kaybetti. 2018 seçimlerine göre CHP, İstanbul ve Ankara'da az da olsa oyunu artırırken, İzmir'de 1.1'lik bir kayıp yaşadı. İYİ Parti üç ilde de oyunu ikiye katladı.

CHP OYLARI KORUDU

ORC Araştırma, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan son araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma 15-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ankete, İstanbul'da 3.191, Ankara'da 2 bin 450, İzmir'de 2 bin 160 kişi katıldı. Ankete göre, AKP ve MHP'nin oyları, 2018'den bu yana ciddi oranda azalırken, CHP oyunu korudu, İYİ Parti'nin oyu artışa geçti.

AKP DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

AKP, İstanbul'da yüzde 42.7 olan oyunu yüzde 32.2'ye düşürmüş durumda. AKP'nin Ankara'da yüzde 40.4 olan oy oranı yüzde 30.5'e inerken, İzmir'de yüzde 28.7'den yüzde 20.4'e gerilemiş durumda. İstanbul'da CHP yüzde 27.2, İYİ Parti yüzde 16.1, HDP yüzde 9.1, MHP ise yüzde 4.2 olarak ölçüldü. İYİ Parti'nin mega kentteki oyu 8.1 oranında arttı. Ankara'da CHP yüzde 27.0, İYİ Parti ise yüzde 20.1, MHP yüzde 7.2, HDP ise yüzde 4.5 oldu. İYİ Parti Başkent'te oyunu 8 puan artırmayı başardı. İzmir'de CHP yüzde 40.2, İYİ Parti yüzde 17.4, HDP yüzde 8.9, MHP ise yüzde 3.9 oranında oy aldı. İzmir'de İYİ Parti'nin oyu ise yüzde 6.5 oranında arttı.