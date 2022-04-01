Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İstanbul’da liderler zirvesi olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da liderler zirvesi gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16:00 gibi Putin’le görüşmemiz olacak.

*Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik.

*Sayın Zelenski’nin olumlu bakışı var, Putin’in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusu idi.

*Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız.

“ŞU AN SIKINTI YOK”

*Denizlerimizdeki mayınlarla ilgili deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın gayreti içerisinde. Şu ada bir sıkıntı söz konusu değil.

*Başta Savunma Bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri konunun takibini yapıyorlar, tedbiri elden bırakmayacağız.

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