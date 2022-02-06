Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi eve hapsettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kahramanmaraş Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik buluşmasına telefonla bağlanıp, gençlere seslendi. İstirahate hiç alışık olmadığını belirten Erdoğan, "Ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah" dedi.

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AKP Kahramanmaraş Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik buluşmasına, AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da katıldı. Toplantı devam ederken, Mahir Ünal, cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, gençlerin kendisine geçmiş olsun dileklerini iletmek istediğini söyledi.

“DOKTORLARIMIZ ‘FAZLA UZUN SÜRMEZ’ DİYOR”

Ünal daha sonra telefonun hoparlörünü açarak Erdoğan’ın gençlere seslenmesini sağladı. Telefonda sesi gayet iyi gelen Erdoğan, corona virüsü nedeniyle evde istirahat ettiğini ancak bunun hiç alışık olmadığı bir durum olduğunu söyledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* Malum bu vaka sebebiyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Çünkü ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah.

* Doktorlarımız, ‘Fazla uzun sürmez. Çünkü bu omicron uzun sürmüyor’ diyor. Şu anda evde istirahatlıyım, çalışıyoruz. Ve sizlerle bu vesileyle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını bulduk.

* Tabii, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023’te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz.

* Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat bünyesinde, gerek üniversitelerde ortaöğretimde ortaya koymak suretiyle bir örnek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum. DHA

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