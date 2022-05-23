Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* “Son kabine toplantımızın ardından ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olan programlara katıldım. Yabancı misafirlerimizi ağırladık. Uluslararası gündemle ilgili kritik görüşmeler yaptık.

* Adalet teşkilatımızın güzide mensuplarıyla bir araya geldik. Aynı gün Kazakistan Cumhurbaşkanı sayın Tokayev’i külliyemizde misafir ettik, hemfikir olduğumuzu görmekten memnuniyet duyduk.

* Engelli gençlerimizle buluştuk. 13 Mayıs’ta 39. vefat yıl dönümünde üstat Necip Fazıl Kısakürek’i rahmet ve hasretle yad ettik.

* Ülkemizin gurur verici eserlerinden Rize Artvin Havalimanını kardeşim sayın Aliyev ve MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli, BBP Genel Başkanı sayın Destici ile 14 Mayıs’ta hizmete açtık.

* Rize Artvin Havalimanı 3 kilometre pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi yörenin ticaret ve turizminin gelişmesine inşallah önemli katkılar sağlayacaktır.

* Geçtiğimiz Pazartesi günü Cezayir Başbakanı sayın Tebbun’u ağırladık. Salı günü BAE eski Devlet Başkanı Şeyh Halife’nin vefatı sebebiyle bu ülkeye taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittik. Kardeşi ve Abu Dabi Emiri’ne başsağlığı ziyaretini gerçekleştirdik.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

* 19 Mayıs’ta gençlerimizle ve başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımızla Ankara’da coşkulu bir programla kucaklaştık. Darülacezemizin temel atma törenine katıldık, ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı ve ailesiyle biraraya geldik. Adana’da stadın dışında ayrı onbinlerle, içinde onbinlerle muhteşem bir gençlik şölenine iştirak ettik.

* Bu vesile ile gençlik şölenimizin ardından yaşanan elim trafik kazasından, can kayıplarından duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 tane kardeşimizi Hakka uğurladık. Kendilerine rahmet ve ailesi ve millete başsağlığı diliyorum.

* 41 yaralı evladımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazarak dünya şampiyonu olan boksörlerimize şahsım ve milletim adına tebriklerimi özellikle iletmek istiyorum.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ VE BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ YENİ KARAR

* 31 Mayıs’ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıyoruz.

* Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz.

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