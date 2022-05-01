‘Cumhurbaşkanın şu andaki imza yetkisi Kanuni Sultan Süleyman’da yok’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Altınöz ve Doğan Bekin, Elazığ'da partililerle iftarda buluştu. Başkanlık sistemini eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Başkanlık sistemi ile sayın cumhurbaşkanın şu andaki imza yetkisi Kanuni Sultan Süleyman’da yok. Kanuni Sultan Süleyman dönemin de böyle karar verilemiyordu" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Altınöz ve Doğan Bekin, partisinin Elazığ İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Genel Başkan yardımcılarının yanı sıra bölge sorumlusu avukat İbrahim Gök, Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Akman, MKYK Üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, İl Başkanı Erhun Karakuş, yönetimi ve partililer katıldı.

AKP’YE BAŞKANLIK SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

İftar öncesinde partililere bir konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP’nin getirmiş olduğu başkanlık sistemini eleştirdi. Başkanlık sistemiyle cumhurbaşkanına geniş yetkiler verildiğini belirten Altınöz, şunları söyledi;

*Başkanlık sistemi ile sayın cumhurbaşkanının şu andaki imza yetkisi Kanuni Sultan Süleyman'da yok. Kanuni Sultan Süleyman dönemin de böyle karar verilemiyordu. Bunun bir divanı vardı.

*Divanda liyakatli insanlar vardı. Mesela Sokullu Mehmet Paşa vardı. Muazzam bir devlet adamı. Üç padişaha veziriazamlık yapmış. Gerçekten liyakat konusunda yetkili etkili. Aynı zamanda devleti çok iyi tanıyor.

*Aynı zamanda vezirler vardı. Hepsi derya gibi insanlar. Dünyayı bilen tanıyan… İlim var, hidayet var. feraset sahibi insanlar. Şu anda sayın cumhurbaşkanından Kanuni Sultan Süleyman'da olmayan bir yetkiyi, bu yetkiyi nasıl kullanıyorlar?

*Şu andaki Ak Partili yetkililer maalesef bir müteahhite ihale verilecek. Bir imza ile ihale verilmiş. Davetiye usulü ihaleler veriliyor. Binalar yapılıyor. Bakıyorsunuz bu binalar müteahhit davet ediliyor.

*Bu ihaleler teslim ediliyor. Neden şeffaf ihale yapılmıyor? Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde şeffaf ihale yapılmadan hak savunulmadan bunlar yapılabiliyor muydu. Mümkün değil böyle bir şeyi olamaz, aklınızdan bile geçiremezsiniz.

“VATANDAŞLAR SOSYAL YARDIMLARLA GEÇİNİYOR”

AKP’nin 20 yıllık iktidarında vatandaşların sosyal yardımlarla geçinmeye çalıştığını belirten Altınöz, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şimdi Ak Parti bu kadar güçlü iken neden faiz, beton, zam ekonomisi ile aynı zamanda ihtiyacı olan insanları içinde sadaka, erzak ekonomisi ile bu ülkeyi yönetmeye devam ediyor. 20 yıldır aynı sistemle çalışmaya devam ediyor.

*Şu anda yaklaşık 6 milyon aile destek alıyor. Altı milyon aileyi 5 ile çarpsak 30 milyon kişi sosyal yardım almakta. Hükümetlerin görevi sosyal yardım vermek.

*Ama sadece sosyal yardımla bu iş olur mu? Hükümetlerin görevi üretim, istihdam, kalkınma, ihracat olmalı. Biz böyle bir bakış açısına sahibiz.

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