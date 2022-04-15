Dağ kadrosunda yer alan terörist İzmir’de yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen C.A ve FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan R.K. jandarma ekiplerince yakalandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen C.A. ile FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan R.K.nin Torbalı ilçesinde olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından C.A. Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde, R.K. ise Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.A. tutuklanırken, R.Knin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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