Davutoğlu’nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İBB Başkanı İmamoğlu da katıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun hayatını kaybeden kayınpederi Hulusi Misge, İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Davutoğlu, “Rahmeti Rahman'a kavuşan kayınpederim Hulusi Misge'yi bugün Eyüp Sultan Camii'nden dualarla ebedi aleme uğurladık. Yurdun dört bir yanından gelerek, arayarak, mesaj göndererek acımızı paylaşan, sabır dileyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin” mesajı paylaştı.