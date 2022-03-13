Demokrasi Arenası geri dönüyor

Yazarımız duayen gazeteci Uğur Dündar ise “Özlem bitiyor” diyerek Demokrasi Arenası’nın 18 Mart Cuma akşamı geri döneceğini duyurdu. Dündar, programın ilk konuğunun da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını açıkladı.

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RTÜK tarafından 5 hafta yayın yasağı verilen Demokrasi Arenası'nın yerine, usta oyuncu Müjdat Gezen'in sunduğu ve Uğur Dündar'ın balmumu heykelinin konuk olarak yer aldığı ‘Demokrasi Marenası' önceki gün son programını gerçekleştirdi. Uğur Dündar'ın heykeliyle diyalog halinde konuşmasını sürdüren usta oyuncu Müjdat Gezen, “Önümüzdeki program şansının çok açık olmasını diliyorum. 5 hafta aradan sonra döneceğin için reytinglerde büyük patlama olacak. Bir programın çok büyük reyting yapması başkalarının gücüne gidiyor olabilir. Bundan sonra konuklara ‘Size hangi soruları sormamı istersiniz' diye sor. Yazsınlar. Onları sor” diye konuştu. Yazarımız duayen gazeteci Uğur Dündar ise “Özlem bitiyor” diyerek Demokrasi Arenası'nın 18 Mart Cuma akşamı geri döneceğini duyurdu. Dündar, programın ilk konuğunun da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını açıkladı.