Denetim raporu usulsüzlükleri ortaya döktü

AKP yönetimindeki Mardin Artuklu Belediyesi’nin 2021 yılı Denetim Raporu’nda onlarca usulsüzlük tespit edilirken, belediyenin şirketlere özel ve ısmarlama ihaleler verdiği, lokantadan asfalt, elektrikçiden hediyelik eşya aldığı belirlendi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP yönetiminde olan Mardin Artuklu Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Denetim Raporu tamamlandı. Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edildi.

“NE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NE YARGI HAREKETE GEÇTİ”

Kasım 2016 tarihinde belediyeye kayyum atanmasından itibaren onlarca yolsuzluk ve usulsüzlük belgesi yayınladığını ifade eden Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP Grup Sözcüsü ve Artuklu Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Amak, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada,

“Neredeyse her gün yeni bir belgenin yayınlanmasına, usulsüz işlemler ve yolsuzlukların gündeme gelmesine rağmen belediyeden bunlara karşı tek bir açıklama yapılmamaktadır.

Her gün yeni belgeler ortaya serilirken ne yazık ki ne İçişleri Bakanlığı ne de yargı makamları harekete geçti. Yaklaşık 5 yılık süre zarfında Artuklu Belediyesi herhangi bir incelemeye tabi tutulmadı.

Basına yansıyan usulsüz işlemlerin neredeyse tamamı daha sonra denetleme raporları ile de ortaya çıkmıştır. Mardin Milletvekilleri yapılan bu usulsüz işlemleri defalarca Meclis gündemine de getirmiştir ama kimse ses çıkarmıyor. Her defasında görmezden gelinmeye devam ediliyor” dedi.

“YANDAŞLARA ÖZEL İHALE”

Belediyedeki usulsüzlükleri sıralayan Mehmet Ali Amak şunları söyledi:

“Artuklu Belediyesi'nde 2021 yılında yaşananların bir kısmını anlatacak olursak, sözleşme bedeli 21 milyon 80 bin 962 TL olan bir ihale AKP Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in aile şirketi olan Şahinler İnş. Mad. San. Tic. A.Ş.'ye verilmiş, ihaleyi vermek yetmezmiş gibi usulsüz ödemeler yapıldığı da denetleme raporunda detaylandırılmıştır.

Yine 06.07.2021 tarihli toplam bedeli yaklaşık 2 milyon TL olan açık ihale usulü ile Mardin ili Artuklu ilçesi Diyarbakır kapı mahallesi 200 metrelik ardıç sokak üç yıl içinde üç defa yapılmış gibi gösterilmiş, iki defa ihaleye edilmiş ikisinde de ihale aynı firmaya verilmiştir.

Ömer Abdulkadir İleri'ye verilen 705 bin TL değerindeki ihale de ise 15.10.2021 tarih ve 21/b davetiye usulü ile sadece iki firma teklif vermiş. Yerinde yapılan incelemede ise metrajların uygulanan iş metrajından yüksek yazıldığı ve yıkılan istinat duvarından kalan taşların da yeni yapılan istinat duvarlarında kullanıldığı tespit edilmiştir.

İlgili ihale şirketlere özel olarak çıkarılmış ve yaklaşık maliyet tutarı belirtmeden ihale yapılmıştır. Yapılan ihale usulsüz yapılmıştır.”

DOĞRUDAN TEMİNLE HİZMET VE MAL ALIMI VE AÇIK İHALELER

Birçok ihalede yaklaşık maliyet tutarının belirtilmeden ihale yapıldığını ve tanıdık isimlere ihaleler verildiğini kaydeden Amak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Mardin Artuklu Belediyesi hesaplarında yapılan incelemede, mal alımı, hizmet ve yapım işleri dahilinde 2021 yılı içerisinde toplamda 281 adet doğrudan temin yapıldığı, bu alımların toplam tutarı 16 milyon 556 bin TL olduğu belirlenmiştir.

Komisyonun yaptığı incelemede doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan mal alımlarında mevzuatta geçen yüzde 10'luk sınırın aşıldığı ve aşılmasına rağmen aşan kısım için Kamu İhaleler Kurumu'ndan herhangi bir uygunluk görüşü alınmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca yapılan 281 adet doğrudan teminin alımlarının toplam tutarı 16 milyon 556 bin TL olduğu, belli firmalar arasında bölüşüldüğü her ne kadar ayrı firmalar gibi görünseler de denetleme komisyonunun tespitleri ile çıkan sonuç, aynı kişi üzerinden işlerin alındığı göstermektedir.

Örneğin; Cihan elektrik elektronik üzerinden yapılan mal alımında 138 bin 650 TL değerinde altın varaklı plaket alımı yapılmıştır”

“AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 620 BİN TL”

Bir yıl içerisinde toplamda ağırlama ve temsil adı altında verilen hediyelik eşya ve yemek davetlerinin toplam bedeli 620 bin TL olduğunun tespit edildiğini belirten Mehmet Ali Amak,

“Yıl içerisinde yapılan araç bakım işlerinin toplam bedeli yaklaşık 3 milyon 150 bin TL olduğu tespit edilip bu alımların yüzde 90'nına da teklif veren şirketlerin aynı olduğu (Şirketler; Şahin Gültekin Otom. Pet. Nak. Mob., İnş. Azizoğlu Otom. Pet.İnş. Mob. Nak. , Trans47 ulus. Pet. İnş. San. , ve yapılan araç bakım hizmet alım işlerinin her defasında bu şirketler üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

LOKANTADAN ASFALT VE PARKE TAŞI

Aynı zamanda yapılan piyasa araştırması aynı şirketler üzerinden yapılmıştır. 19.10.2021 tarih ve 3235 nolu yevmiye ile Bekir Aksin'e ödenen temsil ağırlama yemek bedeline ait onay belgesinin açıklama bölümünde yapılan iş ile ilgisi bulunmayan beton asfalt yol yapımı, kilit parke çalışması ve kaldırım yapımı olarak belirtilmiştir.

Temsil ağırlama adına yapılan ödemenin açıklamasında yazılan parke taşı vb işlerin gösterilmesi kanunen suçtur” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANI YILLIK 400 BİN TL'LİK MAKAM ARACI KİRALIYOR”

“Yukarıda birkaç örnekle belirttiğim gibi maalesef 3 yıllık AKP yönetimi döneminde buna benzer durumların olduğu görülmektedir” diyen Amak,

“Halka hizmet olarak geri dönmesi gereken paraların nasıl kendilerine ve yandaşlarına harcandığının kanıtıdır. Bu da yetmezmiş gibi biraz daha ileriye gidilerek Belediye Başkanı yılık 400 bin TL'lik makam aracı kiralıyor, AKP'li meclis üyelerinin şirketleri doğrudan teminle belediyeden iş alıyor.

“YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE VERİLECEK KARTLARI AKP’LİLER PAYLAŞTI”

AKP'li bazı meclis üyeleri tarafından yüzlerce tonluk mucurun alındığına dair belgelerin olduğu, yardıma muhtaç ailelere verilmesi gereken 2 bin 400 adet kartın bazı AKP'li meclis üyelerince bölüşüldüğü diğer kısmının da kayıp olduğu denetleme raporunda detaylandırılmıştır.

HDP grubu olarak konuya dair çalışma başlatmış ve gerekli suç duyurularını yapmak için avukatlarımız ile görüşmüş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

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