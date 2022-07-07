Denizli’de avukatlar duruşmalara girmeyecek

İstanbul Barosu avukatlarından Servet Bakırtaş’ın bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle Denizli Barosu kentteki avukatlara bir günlük duruşmalara girmeme ve CMK görevlendirmelerine katılmama çağrısı yaptı. Denizli’de avukatlar bugün acil durumlar dışında duruşmalara katılmayacak.

Selami AYDIN

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İstanbul Barosu avukatlarından Servet Bakırtaş'ın ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi Denizli'de avukatları harekete geçirdi. Denizli Barosu yönetimi dün gece olağanüstü toplanarak duruşmalara girmeme yönünde karar aldı.

Denizli Barosu Yönetim Kurulu aldığı kararda, bugünden itibaren cuma sabah 08.00'e kadar avukatlara acil ve tutuklu duruşmaları hariç tüm duruşmalara girmeme çağrısı yaptı, CMK görevlendirmelerini durdurduğunu duyurdu.

Gece yarısı baroya ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “Servet Bakırtaş'ın mesleğini ifa ederken katledilmesi nedeniyle Denizli Barosu Yönetim Kurulu olağanüstü toplanmış olup, duruşmalara girmeme çağrısı yapılmasına, bir gün boyunca CMK görevlendirmelerinin durdurulmasına karar vermiştir” denildi. Baronun çağrısına sosyal medyada çok sayıda avukat da destek verdi.

‘ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK'



Diğer yandan öldürülen avukat için baro hizmet binası önünde anma töreni düzenleneceği açıklandı. Yapılan çağrıda; “Gün birlik olma günü, savunmayı savunduğumuz bugün de tüm meslektaşlarımızı dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz” denildi.

Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ise; “Avukat taraf değildir. Avukat suçun ortağı değildir. Avukat borcun, cezanın ya da boşanmanın nedeni değildir. Savunma mesleğine yönelik yapılan bu ve benzeri saldırıları lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

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