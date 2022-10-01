Denizli’de balık ölümleri endişe yarattı

Denizli'de Doğal Koruma Alanı ilan edilen Işıklı Gölü’ne de su taşıyan Büyük Menderes Nehri’nin Gökgöl bölümünde yaşanan balık ölümleri endişe yarattı. Bölgede inceleme yapan uzmanlar, sudan ve ölen balıklardan numune alarak bakanlık laboratuvarına gönderdi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Büyük Menderes Nehri'nin Gökgöl bölümünde yaşanan balık ölümleri endişe yarattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Doğal Koruma Alanı ilan edilen Işıklı Gölü'ne de su sağlayan kaynakta geçtiğimiz günlerde suyun kirliliğine bağlı olarak çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Gökgöl'ün yanı sıra İshaklı, Çandır ve Süngüllü bölümlerinde de vatandaşlar suda alabalık, turna ve sazan ölülerine rastladı.

‘EKİPLER BÖLGEYE GİTTİ, İNCELEME BAŞLATTI'



İhbar üzerine Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri bölgeye giderek inceleme başlattı. Yapılan çalışmada ölümlerin iki gün devam ettiği, bölgedeki canlı popülasyonunun bir kısmını etkilediği belirlendi. Sudan ve ölü balıklardan numuneler alındı. Numunelerin bakanlık laboratuvarına gönderildiği, çıkan sonuçlara göre tedbir alınacağı kaydedildi.

‘SÜREKLİ AYNI ŞEYİ YAŞIYORUZ'



Bölgede alabalık üretimi yapan ve Avrupa ülkelerine ihraç eden iş insanı Yasin Özpek, “2013 yılından beri sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Bu bölgede kontrolsüz atıklara bağlı olarak sık sık balık ölümleri gerçekleşiyor. Kirliliğin kaynağının Denizli sınırları içinde olmadığını biliyoruz. Konuyu defalarca yargıya taşıdık, yetkilileri uyardık ama sonuç alamadık. Bu suları, bu toprakları bir daha geri getirme şansımız olmayabilir. Doğamıza, suyumuza sahip çıkmak zorundayız” şeklinde endişelerini dile getirdi.

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