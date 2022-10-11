DEVA Partisi’nden iktidara evdeki yabancı sorusu

Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan vatandaşların oturdukları adreslerde yabancı kişilerin kayıtlı göründüğünü öğrenmesi üzerine konuşan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Siz göçmenlerin nerede olduğunu, nerede oturduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız acizsiniz, yok eğer bilerek yapıyorsanız da açıkça suç işliyorsunuz” diye konuştu.

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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada vatandaşların oturdukları adreslerde görülen yabancı kişilere değindi. Şahin, açıklamasında şöyle konuştu:

‘BU ANAYASAL BİR SUÇTUR’

“Bu ciddi bir zaaftır. Kimse kimseyi yanlışlıkla başka bir yere yerleştirmez arkadaş! Bu kimselerin e-devlete kaydı hata ya da tesadüfen olabilecek bir işlem değildir. Birilerinin e-devlette bizzat bu girişleri yapmış olması gerekir. Nüfus müdürlüğü, göç idaresine, göç idaresi İçişleri Bakanlığına sorumluluğu atarak halkımızı oyalayamaz. Bu açık bir anayasal suçtur.''

‘SOYLU, YAKIŞIKSIZ EL KOL HAREKETLERİYLE SORUYU BAŞINDAN SAVIYOR'

‘‘Vatandaş belge gösteriyor, belge… Bunun karşılığında devlet kurumları ne yapıyor? Hiçbir şey. Topu birbirlerine atıyorlar. Atarlar tabii. Yetkili bakan Sayın Soylu'yu görmüyor musunuz? Muhabir soru soruyor, cevap vereceğine, yakışıksız, ciddiyetsiz bir şekilde el kol hareketleriyle soruyu başından savıyor. Bu devlet ciddiyetine ve adabına sığar mı? Kamu adına soru soran basın mensubuna cevap vermek ve kamuoyunu aydınlatmak sayın bakanın görevi değil de nedir? Doğru hesaptan kaçar mı? Ne günlere kaldık…”

‘BİLMİYORSANIZ ACİZSİNİZ, BİLEREK YAPIYORSANIZ SUÇ İŞLİYORSUNUZ'

‘‘Hükûmetin seçim güvenliği endişelerine bir de ulusal güvenlik endişelerini eklemiş olduğunu görüyoruz. Siz ülkeye aldığınız göçmenlerin nerede olduğunu, nerede oturduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız acizsiniz, yok eğer bilerek yapıyorsanız da açıkça suç işliyorsunuz. Nüfus müdürlükleri dolup taşmış, e-devlet kilitlenmiş durumdayken, bu hususta acilen hükûmetin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz.”

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