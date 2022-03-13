Dilekçe verdiler: Yanlış yatırımların zararı eski başkandan alınsın

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AKP’li Enver Yılmaz döneminde yanlış yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan kamu zararlarının kendisinden alınması için belediyeye dilekçe verdi. Dernek, zararın Yılmaz’dan tahsil edilmemesi halinde ise şimdi ki yönetimden görevlerini yapmadıkları İçin şikayetçi olacaklarını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada kentte önceki Belediye Başkanı AKP'li Enver Yılmaz döneminde yapılan yanlış yatırımlar anlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe veren dernek yönetimi, yanlış yatırımların sonucunda oluşan kamu zararının halktan değil eski Başkan Enver Yılmaz'dan alınmasını talep etti.

“ZARAR HALKIN PARASIYLA KARŞILANIYOR”

ORÇEV tarafından yapılan yazılı açıklama belediyeye verilen dilekçe içeriği hakkında da bilgiler verilerek,

“Eski Başkanı Enver Yılmaz tarafından ÇED almadan yapılan deniz dolgular nedeniyle Ordu Çevre Derneği, Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne şikayette bulunmuştu.

Yapılan incelemede sonunda 71 bin 412 lira 90 kuruş idari para cezası kesilmişti. Yine OBB Meclis kararıyla imar değişikliği yapılarak ‘Özel Proje Alanları' adıyla yeni yapılaşma alanı oluşturulmuştu.

Özel proje alanlarından biri olan Kirazlimanı Mahallesi'nde deniz kenarına 11 katlı 3 blok bina yapımına başlanmıştı. Yapılan yerel seçim sonrası yeni yönetim tarafından bu binaların yıkım kararı alındı ve yıkıldı.

Şimdi bu iki olay nedeniyle yüksek oranda kamu zararı oluştu. Bu zararı Ordu Büyükşehir Belediyesi kasasından ödendiğinde zarar halkın parasıyla karşılanmış olacak.

Oysa zarar hangi yöneticiler tarafından verilmişse kendisinden alınmalıdır. Bu nedenle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne cezanın ve kamu zararlarının dönemin yöneticisi Enver Yılmaz'dan alınması talep ettik” denildi.

“ESKİ BAŞKANDAN DAVACI OLMAZLARSA…”

AKP'li yeni belediye yönetiminin dava açarak eski Başkan Enver Yılmaz'dan ve kararlarda imzaları olanlardan tahsil edilmesini isteyen ORÇEV,

“Bu yapılmazsa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın görevini yapmamaktan, eski Başkan Enver Yılmaz'ı korumaktan davacı olacağız. Yasal haklarımızı kullanarak kamu zararını tahsil edilmesini sağlayacağız.

Seçilen belediye başkanı sanki ilin sahibi gibi davranıyor. Kendine göre kararlar veriyor, yanlış olan kararların sonucunda halk hem ekonomik hem de ekolojik anlamda zarar görüyor. Seçimle gelip gidiyor ancak verdiği zararların hesabı sorulmuyor.

Bu alışkanlığı, geleneği değiştirmek için haklarımızı kullanıyoruz. Görev sırasında kamu zararı verenlerin yükümlülüğü olmalı ve zararlar kendisinden alınmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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