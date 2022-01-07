e İmza kimlik kartına yüklenebilecek! e İmza kimlik kartına ne zaman yerleştirilecek?

Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen e-İmza, yasal kimlik doğrulama sistemi olarak hayata geçiyor. e İmza son yıllarda e-ticarette ve düzenleyici dosyalarda sıkça kullanılıyor. Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığı ve güvenilirliği kontrol edilmiş olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ildeki nüfus idarelerinde kimlik kartına e İmza yerleştirilme işlemlerinin 10 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imza’nın kimlik kartlarına aktarılması işlemine başlanacağını duyurdu. Kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik bir veri olan e İmza nüfus müdürlüklerinde başlayacak.

E İMZA NEDİR?

e İmza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.

Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.

E İMZA KİMLİK KARTINA NE ZAMAN YÜKLENEBİLECEK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimliklere e- İmza’nın yerleştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Pazartesi gününden itibaren 50 ilde çalışmalara başlanacağını belirten Soylu, şöyle konuştu:

“Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e- İmza’nın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak.”

Buna göre, e-imza’nın kimlik kartlarına aktarılması işlemi 10 Ocak Pazartesi günü 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde başlayacak. Ocak ayı sonunda da 81 il nüfus müdürlüğünde aktif hale gelecek.

E-imza’lı çipli kimlik kartları yakında Ziraat Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye’ye yayılacak.