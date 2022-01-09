‘Ekmek parası bulamayıp kıyafetlerini satan da var’

Hayat pahalılığının zirve yaptığı son dönemde geçim derdiyle boğuşan dar gelirli vatandaş 2. el kıyafetlere yönelmek zorunda kaldı. İkinci el kıyafet satan esnaf ise özellikle son 2 aydır talebin çok fazla arttığını belirtiyor, "İhtiyaçtan dolayı getirip kıyafet satanlar da oluyor. Kadın evinde kullandığını bize getiriyor bize satıyor. İhtiyacı var, yeri geliyor ekmek parası bulamıyor” diyor.

Batuhan SERİM

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Özellikle 2021 yılının son aylarıyla birlikte Türkiye'de hayat pahalılığını zirveye ulaştı. Birçok üründe yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışı yaşandı, ‘İğneden ipliğe her şeye zam geldi' sözü gerçek oldu.

Yurdun birçok noktasında vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemeye başlar hale geldi.

Durum böyle olunca vatandaşlar da ev ekonomilerinde kemer sıkma dönemine girdi. Gıdasından bile kısmaya başlayan vatandaşlar, kıyafetlerini de ikinci elcilerden almaya başladı.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Feriköy’de ikinci el ayakkabı, terlik, elbise, tişört, pantolon, pijama, kazak gibi birçok ürün satan esnafa ve oradan alışveriş yapan vatandaşa mikrofon uzattı.

“SIFIRINI ALAMIYORUZ”

İkinci el kıyafet almak için tezgahtaki ürünlere bakan Perihan Yıldız, yaşadığı durumu, “İkinci el alıyoruz ne yapalım. Sıfırını alamıyoruz ki… Ateş pahası, bir şey alamıyoruz. Mecburen ikinci elden alıyoruz, yıkıyoruz, giyiyoruz. Ne yapalım? 5-6 senedir gelip ikinci elciden kıyafet alıyoruz. Ne yapacaksın, emekli aylığıyla başka bir (seçenek) şey yok. Diğer ürünler çok pahalı. (Pazar fiyatlarından da örnek vererek) Yarım kilo değil, 250'şer gram alıyoruz… Yarım kilo nerede? Meyveler 15-20 lira… Alamıyoruz.” sözleriyle anlattı.

“HERKES ZOR DURUMDA”

1 lira, 50 kuruştan ikinci el kıyafet satan Güler Öztürk ise vatandaşlarda para olmadığını söyledi. Öztürk, “Bize gelip ürününü satanlar oluyor. Parayla alıyorum. Getiriyor mesela poşetle, 10 lira, 20 lira veriyoruz, alıyoruz. Durumu olmadığı için satıyorlar. Hepimiz zor durumdayız. Sigara olmuş 21.5 lira, ekmek olmuş 2.5 lira… Ne yapacağız? Vatandaş ihtiyaçtan kıyafetlerini satıyor, biz de gelip burada tezgahta satıyoruz. Herkes zor durumda, iyi durumda olan kimse yok. Allah yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı.

“EKMEK PARASI BULAMAYIP KIYAFET SATIYORLAR”

Bir başka ikinci el kıyafet satan esnaf ise, “Çok fazla rağbet var. İnsanların gücü sıfırını almaya yetmiyor. Ne yapacak, mecbur ikinci el alıyor. Özellikle son iki ayda talep çok fazla arttı. Gerçekten çok zor, geçim çok zor İstanbul'da. Sıfır malları satamıyoruz, yandaki ikinci eller yağma gibi satıyor… Durumumuz bu. İhtiyaçtan dolayı getirip kıyafet satanlar da oluyor. Kadın evinde kullandığını bize getiriyor bize satıyor. İhtiyacı var, yeri geliyor ekmek parası bulamıyor. O yüzden satıyor.” dedi.

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