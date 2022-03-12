Ekrem İmamoğlu öğleden sonrası için uyardı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonra son 4-5 günün en yoğun kar yağışının yaşanacağı uyarısında bulunarak “Havanın açık olması vatandaşımızı aldatmasın” dedi. Kar kalınlığının 50 santime kadar çıkabileceği yönünde tahminler olduğunu da açıklayan İmamoğlu 12 Mart sabaha karşı son 30 yılın en soğuk gecesinin yaşandığını söyledi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili son durumu Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) anlattı.

İmamoğlu 12 Cumartesi sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesinin ölçüldüğünü açıklayarak “Florya istasyonumuzda 30 yıl önce 2003'te eksi 4 ölçülmüştü, bu gece eksi 4.4 ölçüldü. Yani mart ayının en soğuk gecesini yaşadık. Özellikle kuzey kesimlerde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Hatta eksi 7-8'e varabilen, hissedilen derecelerin de eksi 15'lere kadar düştüğü bildirildi. Sibirya soğuğu diye tariflenen hava koşullarının şehrimizde ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de ölçümü” dedi.

“KAYDA DEĞER BİR OLAY YAŞANMADI”

Karla ilgili alınan önlemlere herkesin katılmasının sonuçlarını yaşadıklarını dile getiren İmamoğlu “Şu ana kadar bizi üzen, canımızı sıkan kayda değer bir olay yaşamadık. Vatandaşların mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmaması en önemli detaydı. Toplu taşımamız yoğun çabayla vatandaşlarımıza hizmet verdi. İETT 10 Mart'ta 2 milyon 487 bin yolcuyu 11 Mart'ta 1 milyon 961 bin yolcuyu taşıdı. Metro 10 Mart'ta 1 milyon 514 bin, 11 Mart'ta 1 milyon 530 bin yolcuyu taşıdı” diye konuştu.

“ÖĞLEDEN SONRA YOĞUNLAŞACAK”

Meteoroloji'nin bugüne ilişkin uyarısını da vurgu yapan İmamoğlu “Öğleden sonra yoğun kar yağışı olacak. Diğer günlerin tamamı kadar kar yağışı, bugün bekleniyor. Sabah saatlerinde belli bölgelerde sıkı kar yağışları oldu. Belli bölgelerde havanın açık olması ya da güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın. Bugün; 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Bu yağış öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak. Dışarıya çıkılmaması, mecbur kalmadıkça araç kullanılmaması, toplu taşıma hizmetimizin aynı sıklıkla hizmetinizde. Lütfen toplu taşımayı kullanmaya devam edin” dedi.

“KAR KALINLIĞI 50 CM'Yİ BULABİLİR”

Kar kalınlığının bugün 50 santime çıkabileceği yönünde tahminler olduğunu aktaran İmamoğlu “Bazı bölgelerde bu kalınlığın 30 santim olabileceği öngörülüyor. Havanın soğuk oluşu, şehrin tümünde bir kar yağışının beklenmesi karın daha etkili tutmasına neden olacak. Don ve buzlanma riskinin de şehrimizi bugün ve yarın tehdit edecek” dedi.

“SOĞUK VE KAR KALINLIĞINDA REKOR BEKLENİYOR”

Bütün tedbirlerin alındığının altını çizen İmamoğlu “Soğuk hava rekorunun yanı sıra kar kalınlığı konusunda bir rekorun olabileceği yönünde öngörüler var. En yoğun kışlardan birini yaşayacağız. Belki de kışın bize son karı olacak. Lütfen bugünü, yarını çok tedbirli geçirelim” dedi.

44 BİN TON TUZ KULLANILDI

İmamoğlu İBB'nin 2 bin araç ve 10 bine yakın personelle sahada olduğunu ve 4 günde 44 bin ton tuz, 900 ton solüsyon kullanıldığını açıkladı. 675 evsiz vatandaşın da misafir edildiğini söyledi.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI: YAPISAL SORUN YOK

İmamoğlu dün Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı derzlerinde yaşanan açılma ile ilgili de açıklama yaptı.

İmamoğlu “Saat 12'de köprü trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde köprüde hiçbir yapısal problem yok. Yüzer bir köprü bu. Açılır kısmına müdahale edildi, zincirlerde gerdirme yapılarak saat 17.00 itibariyle köprü trafiğe açıldı. Bazı kuruluşlar yazıyor; bu Haliç'in üzerindeki Unkapanı Köprüsü. Kara kısmındaki üst geçitte yaptığımız inşaat ile ilgisi yok” diye konuştu.

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