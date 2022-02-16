Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "210 kilovatsaate kadarki düşük tarife vatandaşlarımız lehine ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilecek. Esnaflarımız için de benzer bir düzenleme yapılacak. Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarathane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevler'nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevrilecek" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Elektrik faturaları, 3600 ek gösterge ve Ukrayna-Rusya geriliminin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

* Bilindiği gibi yaptırdığımız test sonucu corona olduğumuz anlaşılmıştı. Hamd olsun bu hastalığı atlattık.

*Geçmiş olsun temennilerini ileten TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener, diğer parti genel başkanlarına, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, iş insanlarına şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum.

*Telefonla arayarak bize ve eşimize sırasıyla geçmiş olsun dileklerini sunan sayın Aliyev, sayın Kazimi, sayın Herzog’a, sayın Tatar’a, sayın Muhammedov’a, sayın Reisi’ye, sayın İzzetbegoviç’e, sayın Burhan’a, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

*Mesaj veya mektupla geçmiş olsun dileklerini ileten 23 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

KDV İNDİRİMİ

*Cuma günü Türk devletleri teşkilatı Aksakallılar Konseyi ile bir araya geldik. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iş dünyası ile birlikte enflasyonla mücadele konusunda atacağı adımlarla ilgili toplantıya canlı yayınla bağlandı.

*Gıda ürünlerindeki KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puanlık bir indirim yapma kararımızın müjdesini milletimizle paylaşmıştık.

*Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yumurta, yemeklik yağ, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyve, sebze, kuruyemiş, bakliyat gibi KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

İNDİRİM YANSITMAYALARA YAPTIRIM

*Enflasyonla mücadelede kararlılığımızda KDV düzenlemesi devlet olarak attığımız adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır.

*Aynı toplantıda üç ayrı başlık altında toplamda 60 milyar liralık kefalet limitiyle uygulamaya geçilen kredi garanti fonu iş insanlarımıza aktırıldı. Bu paketin de iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasındaki yol haritası da kamuoyuyla paylaşılmıştır.

*Elbette canımızı yakan fiyat artışları var ama bunların hepsi geçici.

BAE ZİYARETİ

*Pazartesi ve salı günleri BAE’ye giderek hem resmi ziyaret gerçekleştirdik hem de Dubai-Türkiye milli gününe katıldık. Toplam 13 anlaşmayla ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin ahdi temelini güçlendirdik. Türkiye-BAE ilişkilerine yeni ivme kazandıran bu ziyaretin her iki ülke açısından verimli ve hayırlı neticeler doğuracağına inanıyorum.

ELEKTRİK FATURASI AÇIKLAMASI

*Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi. Bu sadece bize mahsus bir durum değil.

*Türkiye Avrupa’da en uygun fiyata elektrik veren 3. ülkedir.

*Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

*Geçtiğimiz kabine toplantısında en düşük tarifeyi 150 kilovatsaatten 110 kilovatsaate düşürerek bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplandığımızda 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife vatandaşlarımız lehine ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilecek.

*Esnaflarımız için de benzer bir düzenleme yapılacak. Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevler’nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevrilecek.

*Daha önce sözünü verdiğimiz doğalgaz desteğine dair de ilgili hazırlıklar tamamlandı.

*Elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Milletimizin sesine kulak veriyor, derdine derman oluyoruz.

*Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defa ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

*Sosyal Güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını ve etkisini genişletecek, 15 milyar liralık yeni destek planını hazırlığı talimatını verdim.

YÜZDE 30 İNDİRİM

*Yarından itibaren gübre, amonyum sülfat gübrelerinde yüzde 30luk indirime gidiliyor, karma hayvan yemi de yüzde 12 indirimle satılacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BESLENME YARDIMI

*KYK yurtlarında 16 GB internet desteğini 32 GB’ta çıkardık. Şimdi de yurtlarda kalan gençlerimize 750 TL’lik beslenme desteği vereceğiz.

YENİ KÖPRÜNÜN AÇILIŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

*1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolunu 26 Şubat 2022’de hizmete sunacağız.