Emekçiler ekonomik krize karşı taleplerle meydanlarda toplanıyor

1 Mayıs, Türkiye’nin birçok ilinde kutlanacak. İstanbul’da Maltepe miting alanında toplanacak binlerce emekçi, ekonomik krize karşı taleplerini duyuracaklar. İşte 1 Mayıs programı...

Fırat FISTIK

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1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü, Türkiye’nin birçok ilinde kutlanacak. Üç büyük ildeki buluşma yeri ve saatleri şöyle:

İstanbul: 13.00 – Maltepe miting alanı

Ankara: 14.00 – Tandoğan Meydanı

İzmir: 13.00 – Gündoğdu Meydanı

Bu sene 1 Mayıs'ın sloganı ise “Bu düzen böyle gitmez, birlikte değiştireceğiz” olarak belirlendi.

İSTANBUL 1 MAYIS PROGRAMI

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yüzlerce emekçi, Maltepe'ye gidecekler. Mitingin sunuculuğunu gazeteci Özlem Gürses ve oyuncu Bülent Emrah Parlak yapacak. Konuşmaların ardından Kardeş Türküler, Bandista, Ruhi Su Dostlar Korosu konser verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'daki 1 Mayıs kutlaması da dahil olmak üzere bayram boyunca toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Ayrıca 1 Mayıs için ek seferler konulacak, yolcu yoğunluğu azaltılmaya çalışılacak.

İBB’nin katkılarıyla Taksim metrosunda, DİSK’in 1 Mayıs afişlerinden oluşan bir sergi de açıldı.

EK ZAM TALEBİ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin beraber çağrıcılığını yaptığı mitinglerde temel gündem mevcut ekonomik kriz ve zamlar. Özel olarak ise asgari ücretin enflasyonun altında kaldığı, işçilerin düşük maaşlar aldığı bu sebeple ek maaş artışları yapılması gerektiği üzerinde duruluyor.

DİSK, tarafından yapılan açıklamada 2022 asgari ücretinin yılın üçüncü yılında enflasyonun altında kaldığı belirtilirken Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en düşük asgari ücret sıralamasında ikinci sırada olduğunun altı çizildi. Bununla birlikte asgari ücretin yılda birden fazla belirlenmesinin önünde yasal bir engel de bulunmuyor.

İŞSİZLİK VE SENDİKASIZLAŞTIRMA

Diğer önemli gündemler ise işsizlik, sendikasızlaştırma ve milyonlarca işçinin toplu iş sözleşmelerinden yararlanamaması.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre son işsizlik oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik ise yüzde 22,6. DİSK ise TÜİK ile İŞKUR arasında yaklaşık 1 milyon işsiz farkı olduğunu belirterek geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 21,8'de olduğunu öne sürüyor. DİSK'e göre kadın işsizliği ise yüzde 28,8.

Bu sene 1 Mayıs'ın önemli gündemlerinden biri de sendikalaşma oranının gittikçe düşmesi. Resmi olarak sendikalaşma oranı yüzde 14,32. Özel sektörde ise bu oran yüzde 5,5'e kadar düşüyor. İşçilerin yüzde 90,5'i ise toplu iş sözleşmelerinden yararlanamıyor. DİSK, özellikle bu konuda örgütlenmeyi teşvik edecek adımların atılmasını, sendikalı olma önündeki engellemelerin kaldırılmasını talep ediyor.

TAKSİM'E GİDECEK OLANLAR DA VAR

DİSK, KESK, TMMOB, TTB başta olmak üzere CHP, HDP, TKP, TİP, EMEP, Halkevleri, Fikir Kulüpleri Federasyonu, TÖP gibi parti ve örgütler Maltepe'de olacaklarını açıklarken Taksim'e çağrı yapanlar da var.

Taksim, yasak olsa da Nakliyat-İş, Umut-Sen, İnşaat-İş, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Mücadele Birliği Platformu, Devrimci Gençlik Dernekleri, Gençlik Komiteleri, 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını açıkladılar.

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