Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu’na: İnsanca yaşamak istiyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dert yanan emekli vatandaş, “Emekliler insanca yaşamak istiyoruz. Ben 15 sene okudum müdürlükten emekliyim. Aldığım maaşla 11 tane cumhuriyet altını alıyordum şimdi 2 tane cumhuriyet altını alamıyorum. Açlık sınırının da altında biz maaş alıyoruz. Lütfen bu konuda bir şeyler yapın" dedi.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum ziyaretlerini sürdürüyor. Tüm Sivil Emeklileri Derneği'nde görevli olduğunu belirten Erzurumlu vatandaş, CHP liderine şöyle dert yandı:

“Emekliler insanca yaşamak istiyoruz. Ben 15 sene okudum müdürlükten emekliyim. Aldığım maaşla 11 tane cumhuriyet altını alıyordum şimdi 2 tane cumhuriyet altını alamıyorum. Açlık sınırının da altında biz maaş alıyoruz. Lütfen bu konuda bir şeyler yapın.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erzurum ziyaretleri kapsamında Çifte Minareli Medrese'yi ziyaret etti.

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