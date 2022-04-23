Erdoğan’dan çocuklara: Sakın ola kirlenmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı. Erdoğan, "Bugünün çocukları yarın hayatın farklı alanlarına söz sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

*Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır.

*Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kollarında uyumalıdır.

“Ülkemize sığınan herkesi, ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek korumamızın sebebi de bu yaklaşımdır” diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

*Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir diye ifade etmek lazım. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, sevecen olduğunu göreceğiz.

*Bugünün çocukları yarın hayatın farklı alanlarına söz sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sarılın.

*En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum.

*Artık bu günler geride kaldığına göre artık imkan olan her yerde temiz havayla, arkadaşlarınızla buluşun.

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