Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek, kimse bu konuda akıl vermesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı’nda düzenlenen “Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

*Şimdi şurada bir tane pankart asılmış dikkatimi çekti, siz ezberlemişsinizdir fakat bir hatırlatmam mı gerekecek, “Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana 6’lı masa.”

*Yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından tekrar Balıkesir’de sizlerle yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

*Eskiler, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz.

*Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Bilhassa da kuruluşun ve kurtuluşun şehri Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntı yoktur.

*Ne diyor o güzel Balıkesir türküsünde; Karanfil oylum oylum, geliyor selve boylum. Geç buradan şen olur benim gönlüm.

*Biz de gönlümüzü şen etmek için bugün Balıkesir’deyiz. Balıkesirli kardeşlerimizle birlikteyiz. Şöyle maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka.

*Gümbür gümbür nereye yürüyor? 2023’e yürüyor. Rabbim eliniz, diliniz dert görmesin diyorum, dua ediyorum.

*Şimdi bugün önce toplu açılış törenimizi gerçekleştirecek ve hasbihal edeceğiz. Ardından da partimizin genişletilmiş il meclisi toplantısına katılacağız.

*Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan güncellenmiş harcama tutarı ile de 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir’e yakışır.

*Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik; Dört ana başlık dedik, eğitim, sağlık, adalet, emniyet.

*Bu dört ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika ile güçlendirdik. Türkiye’yi 20 yılda bu dört temel üzerinde yükselterek buralara geldik.

“BURASI KASABA DEVLETİ DEĞİL TÜRKİYE”

*Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Burası kasaba devleti değil Türkiye, Türkiye. 6’lı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.

*Tüm kamu ve özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Balıkesirimizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri özetin özeti mahiyetinde sizlere hatırlatmak istiyorum.

*Toplam 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 448 adet yeni derslik kazandırdık.

*Şehrimize 2. devlet üniversitesi olarak Bandırma 17 Eylül Üniversitesini kurduk. 37 adet spor tesisi inşa ettik.

*Sağlıkta toplamda 2 bin 334 yataklı 32 hastane ile birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. TOKİ kanalı ile toplam 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik.

*Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir’de toplam 3300 konut inşa edeceğiz.

*İlk evim ilk iş yerim adını verdiğimiz projemize şu anada kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından 42 bin başvuru yapıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilimizde 2 milyon metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor.

*2002 yılına kadar Balıkesir’e yapılan 76 kilometre bölünmüş yol. Peki biz ne yaptık bu 76 kilometreyi biz 690 kilometreye çıkardık. Farkımız bu, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 106 kilometrelik kesimi de Balıkesir’den geçiyor.

*Balıkesirli çiftçilerimize 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Balıkesir’i hızlı tren hatlarına bağlayacak olan hatların şu anda inşaatı sürüyor. Balıkesir’de iki tane havaalanımız var.

*Tarım ve ormanda Balıkesir’e 8 baraj ile 7 gölet inşa ettik. 9 Baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 702 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Enerjide ne yaptık?

*244 bin doğal gaz abonesi bulunan Balıkesir ve 44 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki süreçte Ayvalık, Balya, Gömeç, Manyas ve Sındırgı’ya doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz.

*Türkiye’yi nasıl bugüne eser ve hizmet siyasetimizle taşımışsak inşallah Türkiye yüzyılına giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Türkiye’yi eski istikrarsız, özgüvensiz günlerine çevirmek isteyenleri de biliyorsunuz.

*Türkiye yüzyılı için mücadele edenleri de biliyorsunuz. Balıkesir’in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir.

*Dünya 2. Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini taşıyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor.

*Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik ve sosyal sıkıntılar giderek daha köklü değişimlerin habercisi olmaya başladı.

*Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden konuşmalar yapmaya başladı.

*Türkiye’nin farkı son 8-9 yıldır maruz kaldığı saldırılar ve sıkıntılar sebebiyle bu sıkıntıyı çok önceden görebilmesiydi. Sağlıkta dünya ile yarıştayız. 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek.

“YILBAŞINDA TELAFİ ADIMI ATILACAK”

*İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. Yılbaşında refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları da atacağız.

15 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal’e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah’ın izniyle açmayacak.

FAİZ AÇIKLAMASI

*Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.

İlginizi Çekebilir CHP'den Erdoğan'a tepki: Madem sonunda buraya gelecektin...