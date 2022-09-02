Erdoğan’dan Ahmet Şık’a: Kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİP milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamasına tepki göstererek, "Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“BAY KEMAL KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA SANIYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lıların göreve iadesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok kendisine milletin verdiği yetki yok. Türkiye bir hukuk devleti siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini kendinde kullanıyorsuz? Böyle bir yetkin yok, bu milleti aldatmaktır. Ben şu anda yargıyım hem hakimimi savcıyım gelince bunların hepsini serbest bırakacağım anlamına geliyor. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil. 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan” dedi.

“BU ZAT ZATEN TERÖRİSTTİR”

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık’ın ‘AKP siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak’ açıklaması hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça sert bir açıklama yaptı.

TİP milletvekili Ahmet Şık için “bu zat zaten teröristin tekidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.” diye konuştu.

AHMET ŞIK NE DEMİŞTİ?

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık katıldığı canlı yayında ‘AKP siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak’ ifadelerini kullanmıştı.

Şık, “AKP’ye MHP’ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki onlar darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları suça bulaşmayanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya! AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından, AKP’nin avukatları, “partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle Ahmet Şık’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

İlginizi Çekebilir Sedat Peker’in iddialarına değinen Kılıçdaroğlu’ndan Süleyman Soylu’ya sert sözler

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye Putin? Senin kafan yok mu?