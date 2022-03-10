Erdoğan suç duyurusunda bulundu! Erkan Baş hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Söz konusu soruşturma, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın 26 Haziran 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatıldı.

Erkan Baş, Erdoğan'ın “Şirketlere Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız” diyen muhalefete yönelik olarak söylediği “Söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla sizden alırlar” şeklindeki açıklamasının yer aldığı haberi, “Sömürge valisi mi desem, tahsilat mafyası mı belli olmuyor; insan ülkesi hakkında böyle konuşmaya ar eder, şahsı etmiyor…” notuyla paylaşmıştı.

ADALET BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Paylaşımla “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunun işlendiğini iddia eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erkan Baş hakkındaki milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Erkan Baş hakkında daha önce de dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.

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