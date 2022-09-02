Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’ndan tek kelimelik atışma
Twitter'da tek kelime akımına siyasiler de katıldı. AKP Lideri Erdoğan, "Türkiye", CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "zam" ifadelerini paylaştı. Akşener, "Hürriyet", İmamoğlu, "İcraat", Yavaş, "Ankara" yazdı.
Dünyanın en etkin sosyal medya platformlarında tek kelime akımı başladı.
Küresel şirketlerin başlattığı akımda CNN’in attığı tek kelimelik paylaşım viral oldu. Akım hızla yayıldı. ‘One Word Challenge’ olarak isimlendirilen bu akımda paylaşım yapan şirketleri siyasiler de izledi.
Türk siyasiler de akıma katılmaktan geri durmadı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye” mesajı attı.
Hemen ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın mesajına cevaben “zam” ifadesini paylaştı.
HÜRRİYET, DEĞİŞİM, İCRAAT, SEÇİM
Diğer mesajlar şöyle:
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Hürriyet”
- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Memleket”
- Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Değişim”
- Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Özgürlük”
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Seçim”
- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “Türk Milleti”
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “İcraat”
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Ankara”