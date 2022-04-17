Erdoğan yatay mimari demişti, AKP’li belediyeye 12 kat izin çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli yatay mimari vurgusu yapmasına rağmen AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait araziye 12 kat bina yapılmasına onay verdi. Belediyenin aynı bölgede bulunan vatandaşa ise dört kata kadar izin verdiği ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yatay mimari yapılması yolunda önerilerine rağmen AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum ilçesinde düşük kat nedeniyle satamadığı arazisine 12 kata kadar bina yapılmasına izin verdi.

Konu belediye meclisinde tartışmalara neden oldu. Yapılan imar değişikliği ile Balaç mahallesinde vatandaşın yapılaşma izni dört kat olarak kalırken, tapusu belediyede olan 20 bin metrekarelik alanda 12 kata çıkarıldı.

Atakum ilçesi Balaç mahallesinde yapılaşma izninin dört kat olduğunu belirten CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, imar değişikliğinin bölgede haksız bir rekabete yol açacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, “Bu rapor ile vatandaşa 4 kat, belediyeye 12 kat yapılaşma izni veriliyor. Bu haksız rekabettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatay mimari demişti, siz inatla dikey mimari yapıyorsunuz” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Ayhan Ayvaz ise yüksek yapılaşmayı kabul etmediklerini belirterek, ret oyu vereceklerini söyledi. Tartışmaların ardından imar değişikliği AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

“SATAMAYINCA 12 KATA ÇIKARTTILAR”

Belediyenin uhdesine geçen söz konusu alanın daha önceki imar planının 4 kat üzerine olduğunu hatırlatan Atila Tekcan, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– Geçtiğimiz aylarda 60 milyon lira bedelle burayı satışa çıkarttılar. Satış talep görmeyince burayı cazip hale getirmek için bu sefer imar hakkını, yapı yoğunluğuna sebep verecek şekilde ve çevredeki emsallere uymayarak ben yaptım oldu anlayışı ile 12 kata çıkarttılar. Millete dört kat, kendinize 12 kat verirseniz bu haksız rekabet olur. Bu hakkın yarısını vatandaş talep etseydi dilekçesi bile kabul edilmezdi. Kanunlar herkese eşit olmalıdır. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatay mimari önerisini bile dinlemiyorlar.

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