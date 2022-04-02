Erdoğan zamları değerlendirdi: Vicdansızlığa varan açgözlülük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Önümüzde hâlâ aşmamız gereken sıkıntılar var. Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükseliş tehdidinin altındadır.

‘VİCDANSIZLIĞA VARAN AÇ GÖZLÜLÜK’

Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Bir de buna ülkemiz içindeki kesimlerin vicdansızlığa varan açgözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

‘ACIMAYACAĞIZ’

Vatandaşlarımızı küresel düzeyde artış gösteren elektrik ve doğalgaz fiyatlarından korumak için geçtiğimiz yıl 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Bu yılda hanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmının yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Sadece enerji de vatandaşlarımıza yılsonuna kadar geçen yılın iki katına varan bir destek sağlamış olacağız.

Gıda maddeleri fiyatlarında maliyetler dışında kalan atışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin işine ekmeğine geçimine göz dikenlere acımayacağız.

Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız.”

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