Erdoğan’ın ‘140 milyon kazanç sağladık’ dediği köprü için şirkete 346 milyon lira ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmangazi Köprüsü ile İzmir-İstanbul Otoyolu'ndan 140 milyon lira kazanç elde edildiğini açıkladı. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz ise, Erdoğan'ın aksine Osmangazi Köprüsü’nde 5-16 Temmuz tarihleri arasında garanti edilen araç sayıları için hazineden şirkete 346 milyon 723 bin 200 TL garanti ödemesi yapıldığını ileri sürdü.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir-İstanbul Otoyolu kapsamında İzmit Körfezine yapılan ve 30 Haziran 2016 tarihinde hizmete açılan Osmangazi Köprüsü ile ilgili önceki gün açıklama yaptı.

Köprünün 1,5-2 saatlik yolu 5 dakikaya indirdiğini söyleyen Erdoğan, “5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır, böylece araç başı ortalama 6,5 saat ve toplamda 4,2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2,5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Sonuçta, sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan ve emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu 2016 yılından bugüne garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor” dedi.

“ŞİRKETE 346 MİLYON 723 BİN LİRA ÖDENECEK”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi yaptığı hesaplama ile cevap verdi.

Aynı tarihler arasında köprüden geçiş yapan araçlar için hesaplama yapan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

*Cumhurbaşkanının Osmangazi Köprüsü'nde 5-16 Temmuz tarihleri arasında tutturuldu dediği garanti edilen araç sayıları için, hazinenin görevli şirkete 346 milyon 723 bin 200 lira garanti ödemesi yapacağını tespit ettik.

Sayıştay raporlarında yer alan formüle göre hesaplama yaptığını belirten Milletvekili Yavuzyılmaz, “Osmangazi Köprüsünde garanti edilen günlük araç sayısı 40 bin. Köprüden geçen araçların ödediği geçiş ücreti, 184,50 TL. 2022'de Hazinenin şirkete garanti ettiği geçiş ücreti, 906,84 TL. Fark 722,34 TL. 12 gün için hazinenin şirkete ödeyeceği garanti tutarı, 346.723.200 TL” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının Osmangazi Köprüsü'nde 5-16 Temmuz tarihleri arasında tutturuldu dediği garanti edilen araç sayıları için; Hazinenin görevli şirkete 346.723.200 TL garanti ödemesi yapacağını tespit ettik. Nasıl hesapladım? ⬇️ Kaynak: Karayolları 2020 Sayıştay Taslak Raporu pic.twitter.com/KAUuYyVCRu — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 19, 2022

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