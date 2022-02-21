Abone Ol

Erdoğan’ın afişlerini yırttı, gözaltına alındı

Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan’ın afişlerini yırttı, gözaltına alındı

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Belediyesi’ne ait reklam panosunda asılı bulunan Erdoğan'ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı.

GÖZLATINA ALINDI

Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Erdoğan: Dünyanın en büyük 13'üncü ülkesiyiz İlginizi Çekebilir Erdoğan: Dünyanın en büyük 13'üncü ülkesiyiz

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Emniyet Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ Türkiye