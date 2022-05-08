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Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı

1.5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı.

Yayınlanma: 15:04 - 08 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı

Dün 72 yaşında hayatını kaybeden eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman için bugün öğle vakti Bostanlı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Arıtman’ın oğlu Mehmet Arıtman, torunu Yetkin Arıtman, kızı Melis Arıtman Alp, eşi Yetkin Arıtman, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, Özcan Purçu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilçe belediye başkanları katıldı. Taziyeleri aile yakınları kabul etti.

Arıtman’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise “Canan hanımla birlikte milletvekilliği yaptık. İlkeli, duruşu olan, yurtsever, Atatürkçü bir Türk kadınıydı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.

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