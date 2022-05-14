Esnaf Akşener’e dert yandı: Millet kan ağlıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman programı kapsamında Ermenek ilçesinde esnafın dertlerini dinledi. Akşener’in ‘Eti ne kadar sürede alıyorsunuz?’ sorusuna bir esnaf, “Kurbandan kurbana görüyoruz artık desek yalan olmaz. Anca alabilirsek arada bir tavuk eti. Onu da unuttuk artık” derken bir başka esnaf ise, “İşler çok kötü başkanım. Millet kan ağlıyor artık bu hükümetin değişmesi gerekiyor” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmetbey'i anma törenlerine katılmak amacıyla geldiği Karaman'da geceyi Ermenek ilçesinde geçirdi.

Akşener, sabah erken saatlerinde Ermenek ilçesinde esnaf ziyaret gerçekleştirerek dertlerini dinledi.

“ALIM GÜCÜ SIFIR”

Akşener'in işler nasıl diye sorduğu berber, “İşler bildiğiniz gibi başkanım, ülkenin hali belli. Bir şey söylemeye gerek yok. Alım gücü yüzde 5-10 bile değil, sıfır…Ayakta durabilirsek şu an da şükrediyoruz. 3 çocuğum var, 2'si okuyor birisi de sanayide çalışıyor. Oğlum ben ve hanım çalışıyor yine de yetemiyoruz” dedi.

Akşener'in “Eti ne kadar sürede alıyorsunuz?” sorusuna ise esnaf, “Kurbandan kurbana görüyoruz artık desek yalan olmaz. Anca alabilirsek arada bir tavuk eti. Unuttuk artık. Burada akşama kadar kazanıp da 120-150 liraya bir kilo eti nasıl alacağız?” yanıtını verdi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir telefoncu esnafı ise, dünden beri siftah yapmadığını belirtti. Esnaf, “İşler çok kötü başkanım. Millet kan ağlıyor, artık bu hükümetin değişmesi gerekiyor. Dünden beri hiç siftah etmedim” ifadelerin kullandı.

“DÜKKÂNDA ŞU AN MALZEMELER BOŞ, ALMIYORUZ”

Akşener'in ziyaret ettiği bir başka berber ise, “Bugün daha hiç gelen olmadı. Dün yaklaşık 4-5 kişi. Dün 150 lira para kazandık. Burası kira. Elektrik bin 280 lira geldi. Dükkânda şu an malzemeler boş, almıyoruz. Çünkü çok pahalı. Normalde malzemeler dolu olurdu ama iş olmadığı için alamıyoruz” siteminde bulundu.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Esnaf ziyaretinin ardından Mustafa Sonay Gürgen Parkı'nın açılışını yapan Akşener, daha sonra Ermenek Belediyesini ziyaret etti.

Akşener burada Belediye Başkanı Atila Zorlu'dan Belediye çalışmaları ilgili bilgiler aldıktan sonra Ermenek'e yapılacak olan kapalı pazar yeri ve otoparkının temel atma törenine katıldı. Akşener buradan Zeyve Pazarı’na hareket ederek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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