Ev sahibi CHP’li başkan programa davet edilmedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg’un Bursa Gemlik'teki tesisinde, direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. AKP'li il yöneticileri ve milletvekillerin katıldığı programa ev sahibi Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan davet edilmedi.

Halil ATAŞ

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, AKP’li il yöneticileri ve milletvekillerinin Togg’un Bursa Gemlik’teki tesisine yaptıkları ziyaret ve sonrasında gerçekleşen iftar yemeğine Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, davet edilmedi.

Sertaslan, “AKP’li projesi diye, CHP’li başkanı çağırmıyorlar oraya. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem” diye tepki gösterdi.

DAVET EDİLEMEYEN SERTASLAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg'un Bursa Gemlik’teki tesisinde, ToggSUV modelinin direksiyon başına geçerek deneme sürüşü yaptı.

Programa AKP’li il ve milletvekilleri davet edilirken, ev sahibi olarak Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, davet edilmemesine meclis toplantısında tepki gösterdi.

“TABELA DEĞİL, ARABASINI GETİRİP SERGİLEMEMİZ GEREK”

Gemlik Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında, gergin anlar yaşandı.

AKP’li üyelerin “Togg’un tabelasının ilçe girişinde niye yok” sorusuna Sertaslan, “Togg’un tabelası değil, arabasını getirip sergilememiz gerekir burada. Resimle olmaz” dedi.

“İFTARA ÇAĞIRMAYAN TOGG’UN ARABASINI DA ASMAYACAĞIM”

Konuyu bakanların ve AKP’li yöneticilerin katıldığı Togg’un programına getiren Sertaslan, iftara Gemlik’ten kimseyi çağırmayan Togg’un arabasını da asmayacağım oraya. Bakanı gelmiş, TOBB’un başkanı gelmiş, milletvekili orada, kaymakamı orada, şehrin belediye başkanı orada değil” sözleriyle tepki gösterdi.

“TOGG, CHP’Yİ, İYİ PARTİ’Yİ SAHİPLENMİYORSA BEN DE SAHİPLENMEM”

“Beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem” diyen Sertaslan, şunları söyledi;

*Togg, CHP’yi, İYİ Parti’yi sahiplenmiyorlarsa, Togg’u ben sahiplenmem. Şikâyet ediyorum buradan vatandaşa.

*Daha önce bakanı Gemlik’e geliyorsa ve Gemlik belediye başkanını kapının yanında oturtuyorsa ve bugün yine iftar yemeği verip de bu şehrin belediye başkanına davetiye çıkartmıyorsa sahip falan çıkmam.

“SİZ GEMLİKLER BENDEN TARAF OLACAKSINIZ”

AKP’li üyelere seslenen Sertaslan, “Siz Gemlikler olarak benden taraf olacaksınız. Sizin belediye başkanınızı çağırmıyorlarsa, benden taraf olacaksınız. AKP’li projesi diye CHP’li başkanı çağırmıyorlar oraya” ifadelerini kullandı.

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